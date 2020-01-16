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Сериал о предках Дайенерис из «Игры престолов» выйдет в 2022 году

от Telekritika
От Telekritika 415
Главная Кино Сериал о предках Дайенерис из «Игры престолов» выйдет в 2022 году

Остальные спин-оффы шоу закрыли.

«Дом дракона», прямой приквел HBO к «Игре престолов», готовится к дебюту в 2022 году, пишет Deadline.

Об этом заявил программный директор HBO Кейси Блойс в интервью Deadline.

«Я предполагаю, что это будет где-то в 2022 году», –  сказал он о премьере сериала, подчеркнув, что еще слишком рано, чтобы вдаваться в конкретику.

Также известно, что для проекта по мотивам книг Джорджа Мартина сценарист Райан Кондал уже пишет сценарий. 

Написанный Кондалом на основе книги Мартина «Огонь и кровь», «Дом Дракона» расскажет о событиях за 300 лет до происходящего в «Игре престолов». В основу сюжета ляжет история повелителей драконов – Дома Таргариенов, предков Дейенерис.

Как известно, авторы решили оставить именно этот проект, так как его проще всего реализовать. В других спин-оффах сериала действия происходили за 8 тысяч лет до «Игры престолов». 

Напомним,  ранее стало известно, что создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс поставят картину для Warner Bros. по мотивам графического романа «Лавкрафт».

Фото: «Игра престолов»
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