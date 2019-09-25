🦏 Сенцов возобновит работу над фильмом «Носорог»

Сенцов рассказал, что возобновит работу над полнометражной картиной «Носорог», которую готовил к съемкам до Евромайдана и своего заключения. Проект победил на питчинге Одесского кинофестиваля и одном из крупнейших конкурсов Восточной Европы в Софии.

До 2013 года картина стоила 8,1 млн грн, половину из которых должно было взять на себя государство. Остальную часть бюджета режиссер и команда искали из других источников, в том числе из гранта Хорватского аудиовизуального центра Croatian Audiovisual, который выделил в 2013 году 600 млн кун (в то время около 79 тыс. евро). Сенцов рассказал, что сегодня также есть люди, готовые профинансировать картину.

«Я уже получил сигнал, что “мы поможем”, что “мы про тебя помним, конечно, ждем, ты нам нужен”. И вы должны понимать, что это поддержка не только потому, что я сидел в тюрьме, а учитывая мой бэкграунд киношный. Не нужно считать, что сидел кто-то неизвестный – посидел в тюрьме, мне дают деньги на кино. Нет. Все меня хорошо знали до этого в украинском кино – может, не широкий зритель, но те, кто внутри, и в Европе, и в России. Потому и была такая широкая поддержка сразу, что многие знали», – поделился Олег Сенцов.

Сюжет «Носорога» вращается вокруг молодого бандита, который вспоминает свое прошлое и то, как потерял себя и семью. В фильме режиссер хочет частично отразить и свою историю.

Другим проектом, который планирует снять Олег Сенцов, будет картина «Кай». Подробности фильма пока неизвестны.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена военнопленными Олег Сенцов был освобожден и доставлен в Украину вместе с другими политическими заключенными Российской Федерации, в том числе с журналистом Романом Сущенко.

Фото: Odessa International Film Festival