🙈 Российский фильм со Шварценеггером и Джеки Чаном готов к прокату

Съемки многострадальной картины завершились еще в 2017 году, но с тех пор она застряла на этапе постпродакшена, согласований с китайской цензурой и договоренностей между партнерами по копродукции.

Однако 16 августа «Тайна печати дракона» все же выйдет в китайский и российский прокат. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Пока неизвестно, будет ли у фильма кинотеатральный релиз в США.

«Тайна печати дракона» снята российским режиссером Олегом Степченко и является сиквелом его фильма «Вий», который также частично снимался в Китае. Кроме Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, в продолжении появится весьма странный актерский ансамбль – Рутгер Хауэр («Бегущий по лезвию») и Павел Воля, Джейсон Флеминг («Большой куш») и Юрий Колокольников. Это первый фильм, в котором Чан и Шварценеггер сыграли вместе.

Если действие «Вия» (вольной трактовки одноименной повести Гоголя. – Ред.) происходило на территории Западной Украины, то в новом фильме оно перенесено в Китай эпохи династии Цин. Бюджет картины – порядка $50 млн.

Напомним, что на днях стали известны подробности фильма Ридли Скотта, в котором Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сыграют заклятых врагов.

Фото: China Film Group