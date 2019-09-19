👁 Роднянский о Netflix и локальном контенте в трех тезисах

В среду, 18 сентября, в зал London киевского отеля Hyatt Regency пришли журналисты, менеджеры, продюсеры и другие персоны, не чуждые теме медиа, чтобы послушать о глобализации индустрии из уст Александра Роднянского. «Телекритика» выделила основные тезисы из его спича.

Эволюция потребления контента

В 2013 году, когда Роднянский побывал на KMW в последний раз, обсуждался вопрос трансляции локального контента на потоковых платформах, но тогда взгляды на это были пессимистичны и одной из причин такого настроения была адаптация контента под международную аудиторию. В 2019 году ситуация изменилась и теперь мировой тренд – локальные истории, рассказанные на локальном языке.

Связано это в первую очередь с переходом от больших кинотеатральных экранов к малым домашним и, само собой, к смартфонам. Если ранее самым удобным и дешевым видом развлечения был поход в кинотеатр (вместо дорогого ресторана), то сегодня кинотеатры превратились в большое и дорогое удовольствие – IMAX, 3D, 4D, куда рядовой зритель выбирается не каждый день.

Изменение формата просмотра прямо повлияло на саму суть контента. Люди пресытились предсказуемыми «Джеймсами Бондами» и «Бэтменами». На экране стали появляться более осязаемые характеры, вроде доктора Хауса и др. Вещатель HBO рождает тенденцию показа на премиальном телевидении сериалов, которые наполнены нестандартными историями и такими же персонажами. Люди вновь переходят от аттракционов к серьезному кино, раздробленному на серии.

Вкусы аудитории

В 2007 году Netflix – маленькая компания по продаже и прокату фильмов на DVD – расширяет свой бизнес за счет внедрения сервиса потокового вещания. CCO компании Тед Сарандос, который с детства работал в видеосалонах, всегда интересовался вкусами аудитории и первым понял, что зрители делятся по индивидуальным вкусам. Он начал распределять аудиторию по вкусовым кластерам (на данный момент Netflix имеет тысячи таких кластеров). Стриминговые сервисы стали ориентироваться на нишевый контент.

Netflix, как и другие потоковые платформы, считывают ваши предпочтения по кликам. Он учитывает следующие факторы: что вы посмотрели до конца, куда кликнули. На основе этого он делает вывод, чтобы составить портрет ваших интересов и вкусов.

Александр Роднянский привел яркий пример «Карточного домика» Дэвида Финчера. Кевин Спейси, который был не в фаворе на большом экране, пользовался заслуженной популярностью у зрителей малого экрана, за чем пристально следил Тед Сарандос. Такой подход запустил механизм конкуренции больших каналов и платформ.

Локальный контент

Осенью запускаются две крупные потоковые платформы – Apple и Disney. До них на этом рынке успешно жили Neflix, Hulu и Amazon. Осознавая нарастание конкуренции и тесноту рядом с крупными компаниями, стриминги пытаются искать уникальные истории и находят их у локальных производителей.

Этим платформам интересны местные, личностные сюжеты. Будущее за локальным продуктом, с конкретным героем конкретной национальности с конкретным конфликтом. Например, недавно Netflix и Amazon пытались открыть для себя индийский рынок. Amazon не решился, а Netflix нашел лазейку в законодательстве страны, в котором не было цензуры для интернета. Они запустили сериал «Священные игры», где была показана коррупция во власти, герои ели стейк (корова – священное животное в Индии. – Ред.) и использовали ненормативную лексику. Проект стал хитом среди индийской аудитории, рассказывая об обычной жизни без украшений. При этом сериал был создан местными профессионалами.

Сериал «Фауда» стал мировым хитом, хотя был снят на иврите и арабском языке. Сейчас никто не дублирует и не адаптирует продукт под определенную аудиторию. Сериал «Тьма» полностью говорит на немецком и имеет аудиторию вне Германии в шесть раз больше. Все это проекты Netflix, которые являются примером успеха локального контента.

В мире становится все больше платформ, которые требуют качественного продукта. Украинские продюсеры имеют все шансы попасть на них, но для этого не нужно придумывать ничего лишнего, рассчитанного на международного зрителя. Необходимо иметь четкую идею и сформировать полный пакет проекта: от описания сериала в целом до сценария пилотного эпизода. В нем должны быть актеры и режиссеры, которые убедят продакшены в смысле делать и продвигать эту идею.

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