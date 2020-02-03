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Режиссер «Сайлент Хилла» снимет еще два хоррора

от Telekritika
От Telekritika 902
Главная Кино Режиссер «Сайлент Хилла» снимет еще два хоррора

Нас ждет экранизация Project Zero и второй фильм по вселенной «Сайлент Хилла».

Режиссер фильма «Сайлент Хилл» и «Братство волка» Кристоф Ганс рассказал в интервью для Allocine, что он работает над двумя новыми проектами.

Первым станет экранизация ужасов Project Zero (также известного как Fatal Frame). Оригинальная игра вышла в 2001 году, а вся франшиза насчитывает пять разных игр. Местом действия картины станет Япония, так как центральная тема оригинальной игры — хоррор в японском доме с привидениями, и режиссер не хочет отступать от данного сюжета.

Вторая лента будет непосредственно связана с Сайлент Хиллом. Первый фильм вселенной, в котором сыграли Рада Митчелл, Джодель Ферланд и Лори Холден вышел в 2006 году.

Ранее режиссер отклонил предложение снять сиквел Silent Hill: Revelation в 2012 году. Как он объяснил в том же интервью, «когда я понял, что продюсеры хотели сделать фильм похожим на Resident Evil, я отказался». 

Напомним, Marvel начал работать над сиквелом «Капитана Марвел». 

Фото: кадр из фильма «Сайлент Хилл»

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