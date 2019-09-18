🔪 Рейган, синти-поп и слэшеры: «Американская история ужасов» возвращается в 1984

В этом сезоне зрителю предстоит глубокое погружение в лето самого душного года холодной войны. Атмосфера всеобщего психоза нарастала в то время, когда трясущиеся руки Черненко тревожно поглаживали ядерную кнопку, с минуты на минуты ожидая ракетного удара от Рональда Рейгана, который, в свою очередь, доводил генсеков агрессивной политикой до инфаркта, стремясь развалить СССР непосильной гонкой вооружений.

Старина Рейган даже появился в одном из трейлеров нового сезона, настолько ярко стилизованном под восьмидесятые, что кажется, будто трейлер доставил в 2019 год прямиком из 1984-го Марти Макфлай на машине времени.

Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи, помещенный на этой неделе на обложку журнала Time с выносом «Новый король телевидения», привлек к созданию этого трейлера фаната сериала Кори Вегу, когда увидел в Twitter смонтированный им фанатский видеоролик из немногих доступных на тот момент материалов 9 сезона.

Этих материалов было крайне немного, поскольку работа над новым сезоном, как и в предыдущих случаях, велась в обстановке повышенной секретности, что породило массу домыслов.

Первый тизер нового сезона, опубликованный Мерфи в Instagram, выглядел настолько грубо, с хорошо видными метками для актеров на полу, что породил теорию, согласно которой «1984» будет чем-то вроде фильма ужасов, снимаемого внутри телесериала. Мерфи не зря назван новым королем телевидения, он действительно любит необычные сюжетные повороты.

Одно совершенно точно: новый сезон «Американской истории ужасов» будет нещадно эксплуатировать слэшер – поджанр хоррора, ассоциирующийся с восьмидесятыми так же прочно, как аэробика, дурацкие начесы, Рейган, гонка вооружений и ядовитые синие тени для глаз. Райан Мерфи пообещал в Instagram, что слэшеры восьмидесятых еще никогда не выглядели так хорошо, как после переосмысления его съемочной командой в 2019 году.

«Американская история ужасов» явно собирается выжимать из зрителя адреналин с помощью извечного конфликта города и деревни.

Ведь классический сюжетный ход слэшера – компания изнеженных беззаботных горожан-студентов, видевших кровавое мясо разве что в плохо прожаренном бифштексе, отправляется отдыхать на лоно природы, где сталкивается с порядком одичавшими от жизни в глуши потомками покорителей фронтиров, для которых прирезать человека так же просто, как индейку на День благодарения. Потревожив пасторальную идиллию, студенты обычно один за другим идут под нож озверевшего реднека.

Исполнительный продюсер «Американской истории ужасов» Тим Майнир заявил в интервью изданию The Wrap, что Мерфи всегда был одержим слэшерами: «Это была область, о которой Райан говорил с тех пор, как я его знаю, и это просто настоящая сладость для него, так что, я думаю, ему давно пора было это сделать».

Судя по основному трейлеру нового сезона, «Американская история ужасов: 1984» обещает быть чем-то средним между двумя классическими слэшерами 1980-х – «Хэллоуином» и «Пятницей, 13-е». (Хотя первый «Хэллоуин» и был снят в 1978-м, его сиквелы, сделавшие убийцу в маске с ножом культовой фигурой поп-культуры, выходили в восьмидесятых.)

Живописный Редвуд, куда отправляются ничего не подозревающие любители аэробики, как две капли воды похож на Кристал-Лэйк, где орудовал Джейсон из «Пятницы, 13-го», благодаря которому хоккейная маска стала пугающим артефактом масскульта.

Еще одно клише, порожденное франшизой «Пятницы, 13» и используемое в новом сезоне – это связка секса со смертью. Восставший из мертвых Джейсон обожал кончать занимающиеся любовью парочки, потому что сам когда-то утонул из-за вожатых, занимающихся любовью и прозевавших его смерть в водах озера Кристал-Лэйк.

Если антураж и натура нового сезона позаимствованы из «Пятницы, 13-го», то фигура самого убийцы в сериале больше напоминает зловещего психопата Майка Майерса из «Хэллоуина». Почти как в «Хэллоуине», маньяк-убийца, годами безрезультатно лечившийся в психиатрической лечебнице, сбегает из учреждения – чтобы отправиться на место своих былых преступлений и как следует освежить там воспоминания.

Примечательно, что имя маньяка в новом сезоне, «Мистер Джинглс», является своеобразной отсылкой к «Зеленой миле» Стивена Кинга. Мистер Джинглс – кличка ручной мыши одного из заключенных в «Зеленой миле», которую убивает садист-охранник, но затем воскрешает другой заключенный, наделенный сверхъестественными способностями.

Пожалуй, самым ужасным моментом новой Американской истории ужасов является то, что харизматичный Эван Петерс, принимавший участие в создании всех предыдущих сезонов сериала, не снимался в 1984.

Зато во вселенную сериала органично влилась трансгендерная актриса Анжелика Росс, которая по сценарию вечером у костра травит остальным персонажам страшные байки, которые затем совершенно неожиданно для них претворяются в реальность.

Еще одним новичком стал актер и по совместительству профессиональный лыжник Гас Кенворти, в 2014 году завоевавший олимпийскую серебряную медаль в Сочи. Среди знакомых по предыдущему сезону под названием «Апокалипсис» лиц – Эмма Робертс, которая воплотит основного персонажа нового сезона.

Премьера «Американской истории ужасов: 1984» состоится в среду, 18 сентября.

Посмотреть ее легально можно на платформах Hulu with Live TV, FuboTV, Sling TV, DirecTV Now, YouTube TV или Playstation Vue.

Американская история ужасов также представлена на Netflix, где выложены первые семь сезонов – «Дом-убийца», «Психбольница», «Шабаш», «Фрик-шоу», «Отель», «Роанок» и «Культ». Восьмой сезон, «Апокалипсис», будет добавлен туда 24 сентября, в то время как «1984» будет официально залит на Netflix лишь в сентябре 2020-го. К этому моменту обещают отснять еще один, десятый сезон сериала, содержание которого, вероятно, пока является тайной даже для его создателя – нового короля телевидения Райана Мерфи.

Фото: FX