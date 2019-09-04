🎈ProПрокат: возвращение «Оно» и байопик про Стуса

С 5 сентября восстаем против террора, ищем Бернадетт и прячемся от Пеннивайза.

«Оно 2»

В ролях: Билл Скарсгорд, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Джей Райан, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон, Энди Бин

После успешной первой части не сделать сиквел – грех в отношении фанатов Стивена Кинга. Продолжение не изобилует детьми, их, соответственно книге, заменили взрослыми аналогами. В каст сиквела ворвались Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер и другие, а действие перенеслось на 27 лет вперед.

Пеннивайз вновь пробудился и «Клубу неудачников» придется отправить старого знакомого обратно до того, как он заберет с собой кого-то из городка Дерри. К выходу «Оно 2» в украинский прокат фильм успели показать зарубежным критикам, которые отмечают затянутость хронометража.

«Запрещенный»

В ролях: Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Диана Розовлян, Виталий Салий, Карина Шереверова

Крупный украинский байопик про поэта Василия Стуса несколько раз менял название. Он был и «Птахом душі», и просто «Стусом». Также до выхода фильм отметился скандалом с олигархом Виктором Медведчуком: из фильма хотели вырезать важный эпизод с судом, на котором молодой Медведчук был адвокатом Стуса. Учитывая, что поэта не оправдали и он умер в заключении, исход эпизода ясен. Изначально заявлялось, что его убрали из хронометража, но после смотров Госкино Филипп Ильенко заявил, что сцена осталась. Медведчука сыграл Роман Халаимов.

«Запрещенный» покажет нам последние годы жизни Василия Стуса, его арест, суд, заключение и смерть. Главную роль в картине исполнил актер театра «Дах» Дмитрий Ярошенко.

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

В ролях: Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Кристен Уиг, Лоуренс Фишборн, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап

Критики уже окрестили этот фильм худшей лентой Ричарда Линклейтера (RT 47%, MC 51%). Забавно, что следом за ее выходом режиссер объявил, что следующую картину он будет снимать 20 лет. На этот раз он будет состаривать талантливого композитора.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» – фильм об архитекторе, которая буквально ненавидит всех. С трудом уживаясь с соседями, в один день Бернадетт исчезает, и ее дочери предстоят нелегкие поиски непутевой матери.

«Свет моей жизни»

В ролях: Кейси Аффлек, Элизабет Мосс, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Тимоти Уэббер, Хротгар Мэтьюз

В первую очередь хочется рассказать о создателях «Света моей жизни». Режиссер – оскароносный Кейси Аффлек, оператор – Адам Аркапоу («Король», «Макбет»). Аффлек более актер, чем постановщик, но в своем активе имеет псевдодокументальную «Меня здесь нет», которая рассказывает о маргинальном Хоакине Фениксе. Об Аркапоу можно судить по великолепной работе над «Макбетом», который визуально может посоревноваться с любым фильмом Витторио Стораро и Роджера Дикинса. Комбинация красивый визуал + смелый режиссер, вкупе с поклонами в сторону «Дороги» Кормака Маккарти может подарить кинематографу интересный проект. Их совместный фильм поведает историю девочки и ее отца, выживающих в условиях массовой эпидемии.