ProПрокат: воображаемый Гитлер, японский демон и 17 фильмов января

В январе нас ждет парад громких премьер: от победителя в Торонто до украинской «Тарантиниады», от дружелюбного Тома Холланда-пса до фрилансера, гоняющегося за раховским крижнем, от полей Первой мировой до горячего Майами.

2 января

«А потом мы танцевали»

В ролях: Ана Джавакишвили, Гиорги Церетели, Тамара Бухникашвили, Марика Гогичаишвили.

Драма о танцорах-геях пошумела у себя на родине – в Грузии радикалы вышли на улицы, преграждая зрителям путь на премьеру в кинотеатры. Фильм рассказывает о Мерабе, который тренируется в Народном грузинском ансамбле. Однажды туда попадает Иракли и между ним и Мерабом вспыхивает соперничество, а затем страсть, которая полностью меняет жизнь Мераба.

«Кафе желаний»

В ролях: Даниэль Отой, Гийом Кане, Фанни Ардан, Пьер Ардити, Дория Тилье, Дени Подалидес.

Виктор – талантливый художник, которому изменила жена. Переживая жизненный кризис, он пользуется услугами компании, которая возвращает клиентов в прошлое. Виктор возвращается в тот период, когда встретил свою самую большую любовь.

Фильм Николя Бедоса («Он и Она») впервые показали на Каннском кинофестивале, а позднее прошла украинская премьера на Одесском международном кинофестивале.

«Счастливого рождества»

В ролях: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг, Мишель Йео, Пэтти ЛюПон, Лидия Леонард.

Эмилия Кларк отдыхает от больших ролей после «Игры Престолов» вместе с Генри Голдингом («Безумно богатые азиаты»), который в конце января еще раз посетит украинские экраны с «Джентельменами» Гая Ричи.

Новый рождественский ромком рассказывает историю очень мнительной и закомплексованной девушки, встретившей чересчур «идеального» парня. Все в канун Рождества, и все под заглавную тему Джорджа Майкла (в оригинале фильм называется Last Christmas).

9 января

«Дуллитл»

В ролях: Роберт Дауни мл., Майкл Шин, Антонио Бандерас, Джим Бродбент.

Озвучка: Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Кумэйл Нанджиани, Октавия Спенсер, Джон Сина, Марион Котийяр, Кармен Эджого, Рами Малек, Фрэнсис де ла Тур.

Доктор Дуллитл заслуженно возвращается «домой», в викторианскую Англию, после продолжительной серии фильмов с Эдди Мерфи. Роберту Дауни-мл. в роли культового врача-ветеринара придется отправиться в путешествие к мифическому острову, чтобы спасти юную королеву Викторию. А в качестве бонуса Стивен Гейган («Золото») отдал озвучку пса Тому Холланду. Украинский зритель этого не услышит, но сам факт восстанавливает справедливость после финала «Мстителей».

«Под водой»

В ролях: Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джессика Хенвик, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати.

Первый хоррор года задраит зрителей вместе с командой подводной лаборатории на дне океана. Кристен Стюарт и Венсану Касселю придется спасти жизни своих коллег-исследователей после того, как их лаборатория будет повреждена из-за землетрясения. Природная катастрофа пробуждает ужасных чудищ, которые норовят отправить крохотных ученых себе в желудок.

16 января

«Мои мысли тихие»

В ролях: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский.

Один из двух фаворитов украинских кинокритиков в 2019 году забрал в Карловых Варах специальный приз жюри. Трагикомедия Антонио Лукича рассказывает о звукорежиссере Вадиме, которому предлагают выгодный контракт на работу в Канаде, но чтобы его выполнить необходимо записать звуки редких животных, в том числе раховского крижня. Для этого Вадим отправляется к себе на родину в Закарпатье, где вместе с мамой попадает в ряд передряг ради исполнения заветной цели.

«Преданная»

В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий, Катерина Кухар, Александр Кобзарь, Сергей Волосовец.

За экранизацию романа «Феликс Австрия» взялась студия Film.ua. История рассказывает о двух девушках, живущих в Станиславе в 19 веке. Стефа – служанка, дочь погибших при пожаре слуг, которую вместе со своей дочерью Адель воспитал доктор Ангер. Девушки пытаются понять, кем являются друг другу: сестрами и подругами, либо же хозяйкой и служанкой.

«Проклятие»

В ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер.

Андреа Райзборо очень комфортно себя чувствует в хоррор-историях: недавно она блистала в «Мэнди» с Николасом Кейджем, а сейчас играет детектива в американском ремейке «Проклятия». Ее героиня прибывает в дом, где молодая женщина совершила жестокое убийство своей семьи. Дом, само собой, обречен на проклятие злым духом, а детективу теперь придется спасать жизни своих близких. Компанию Райзборо составят Демиан Бишир и Джон Чо.

23 января

«Девушка в лабиринте»

В ролях: Дастин Хоффман, Валентина Белле, Тони Сервилло, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга.

Два года назад вышел франко-итальянский триллер с Тони Сервилло и Жаном Рено, расследующий исчезновение девушки в Альпах. В сиквеле Жана Рено заменит Дастин Хоффман. Вторая часть расскажет о похищенной девушке, которую 15 лет держали взаперти в лабиринте с головоломками. Сбежав, она при помощи детективов пытается восстановить события и раскрыть тайну своего похищения.

«Кролик Джоджо»

В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон.

Новая картина Тайки Вайтити забрала главный приз на кинофестивале в Торонто и остается на сегодня одним из главных претендентов на «Оскар». По сюжету маленький Йоханнес Бетцлер не особо ладит со своими сверстниками и поэтому придумывает себе воображаемого друга – Гитлера. Вторая мировая идет полным ходом, повсюду царит нацизм, а мать главного героя укрывает у себя еврейскую девочку, которая становится катализатором последующих событий.

«Плохие парни навсегда»

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Деррик Гилберт.

Спустя 17 лет на экраны возвращаются «Плохие парни», но уже без Майкла Бэя у руля. Пути главных героев, Бернетта и Лоури, расходятся: первый бросает полицию и уходит в частный розыск, а второй остается и пытается смириться с новым напарником. Воссоединение друзей происходит под дулом пистолета: за ними начинает следить румынский охотник, который хочет отомстить за смерть брата.

«Экс»

В ролях: Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Лиза Бакулина, Василий Колисник, Роман Кривдик, Анатоль Фон-Филандра.

Фильм расскажет о событиях 1932 года в Галиции. На почтовое отделение решили совершить нападение четверо подпольщиков из Украинской военной организации. Они решили совершить «экспроприацию» – забрать имущество ради нужд сопротивления. Но все пошло не по плану, а ограбление превратилось в кровавую бойню.

30 января

«1917»

В ролях: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Колин Ферт, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт.

Военная драма Сэма Мендеса смонтирована так, что фильм кажется без единой склейки. Действие происходит на Западном фронте Первой мировой войны, где двум солдатам необходимо доставить приказ отдаленному батальону, который направляется в ловушку. Главные роли у Дина-Чарльза Чепмена («Игра Престолов») и Джорджа Маккея («Капитан Фантастик»). Аккомпанируют им целый британский взвод актеров: Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и другие.

«Гретель и Гензель»

В ролях: София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни.

В мрачную сказку братьев Гримм вписалась звезда фильмов «Оно» София Лиллис. Девушка сыграет Гретель, которая ищет пропитание для себя и своего брата, отправляясь в таинственный лес. Там они сталкиваются со злом в лице ведьмы.

«Джентльмены»

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Генри Голдинг.

Увлечения Гая Ричи все больше находят отражение в его новых фильмах: в «Мече короля Артура» чудесным образом в средневековой Англии существует клуб боевых искусств (у Ричи черный пояс по джиу-джитсу), а в «Джентльменах» типичные гопники из раннего Ричи зажили красиво и «приоделись». По сюжету американский наркобарон из Англии решает завязать с нелегальным бизнесом и продать его оклахомским миллиардерам. Главная роль у Мэттью Макконахи.

«Маленькие женщины»

В ролях: Флоренс Пью, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Мэрил Стрип, Лора Дерн.

Грета Гервиг собрала топ-каст для экранизации классического Луизы Мэй Скотт. Флоренс Пью, Сирша Ронан, Эмма Уотсон и Элайза Сканлен разыграют четверых сестер, взрослеющих на фоне Граждаснкой войны в США. Рядом околачивается вездесущий Тимоти Шаламе, а поучать женским премудростям девушек будут Лора Дерн и Мэрил Стрип. Также священника и мужа одной из сестер сыграет недавний украинский гость Джеймс Нортон.

«Наши котики»

В ролях: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук, Станислав Бжезинский.

После ряда драматических лент о войне на Донбассе, прокатывающихся в украинских кинотеатрах, Владимир Тихий решил разбавить серьезный тон и снял эксцентричную комедию об отряде украинских бойцов, не имеющих боевого опыта. На дворе 2014 год – самый разгар войны. С помощью смекалки, харизмы и удачи они преодолевают трудности, чтобы выполнить тайное поручение.

Фото: Fox Searchlight

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