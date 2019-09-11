👠 ProПрокат: Волчицы с Уолл-стрит

С 12 сентября воруем у богатых бизнесменов, строим планы мести с Гамлетом и пытаемся наладить отношения с женой и ребенком.

«Мошенницы с Уолл-стрит»

В ролях: Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Констанс Ву, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер

Не зря новый фильм Джей Ло получил в нашем прокате приставку «с Уолл-стрит». Критики, посмотревшие ленту, отметили динамику и юмор, схожий с черной комедией Мартина Скорсезе. Что весьма неожиданно, те же критики отметили хорошую игру Дженнифер Лопес, за которой увлекательно наблюдать. Metacritic не даст соврать – оценка у фильма 82/100.

Сюжет женского «Волка с Уолл-стрит» рассказывает о группе стриптизерш, решивших обворовать своих состоятельных клиентов. Их мотивация обоюдоострая: женщины потеряли свои сбережения из-за кризиса 2007–2008 годов и теперь решили наказать тех, кто обогатился за счет бедных.

«Красивый, плохой, злой»

В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джон Малкович, Джеффри Донован, Анджела Сарафян

После второго сезона «Охотника за разумом» в теме американских серийных убийц можно вычеркивать сразу целый сноп имен, чьи истории обрели экранный эквивалент. Но одного имени там все еще нет – Тед Банди, «нейлоновый убийца», наводивший страх на женщин в 1970-х годах. До нашего проката фильм докатился спустя более чем полгода после премьеры. Но это не повод его не смотреть.

Фильм Джо Берлингера концентрируется не на преступлениях маньяка, а на его отношениях с семьей. Он исследует жизнь Банди с первого его преступления в 1969 году по 1989 год, когда его казнили.

«Офелия»

В ролях: Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Том Фелтон, Клайв Оуэн, Джордж Маккэй, Дэйзи Хэд

Что, если бы Гамлет был женщиной? Режиссер Клер Маккарти решила не вертеть Шекспира в гробу и взяла уже существующую героиню из пьесы про датского принца. Офелия, возлюбленная Гамлета, отодвигает его в сторону с центра повествования и превращает историю о мести в историю о выборе между любовью и личными амбициями. «Офелия» Маккарти рассказывает о безродной девушке, которая растет при дворе датского короля. Когда его убивают, а возлюбленный Офелии Гамлет задумывается о мести, девушке предстоит сделать выбор между любовью и властью.

Фото: STX Entertainment