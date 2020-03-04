PROпрокат: сборник сказок и кровожадный Вин Дизель

Весна пришла и дарит нам кинотеатральный взрыв. В марте мы увидим долгожданные премьеры украинского кино: «Толоку», «Пульс» и «Свидание в Вегасе«, а также снова подеремся с диснеевской Мулан и сбежим из тюрьмы с Дэниелом Редклиффом.

5 марта

«Свидание в Вегасе»

В ролях: Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевський, Оля Полякова, Владимир Остапчук, Вадим Галыгин, Михаил Кукуюк, Вова со Львова, Ерик Робертс.

Жанр: комедия.

Рекламному менеджеру Артему поручили подписать контракт в Лас-Вегасе с одним очень важным клиентом. Так он оказался на борту самолета, где познакомился с Оксаной, которая занимает аналогичную должность и тоже летит провести презентацию этому же клиенту. Артем решил во что бы то ни стало помешать сопернице.

«Вперед»

В ролях: Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер, Джон Ратценбергер, Джулия Луис-Дрейфус.

Жанр: приключения, семейный.

Первая анимация от студий Pixar и Disney, в которой фигурирует ЛГБТ-персонаж. Городское фэнтези расскажет историю о двух братьях-эльфах, которые при помощи волшебного посоха на один день вернули своего пропавшего отца. Они отправляются в путешествие, чтобы провести с ним время и узнать, осталось ли в их мире хоть немного магии. Фильм снял режиссер Дэн Сканлон и продюсер Кори Рэй, известные по «Университету монстров».

«Эмма»

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Билл Найи, Миа Гот.

Жанр: драма, комедия.

Экранизация одноименного мирового бестселлера писательницы Джейн Остин.

Молодая и богатая Эмма Вудхаус, которая уверена, что никогда не выйдет замуж, выступает в роли свахи для своих подруг и знакомых. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриэт выходить замуж за фермера и сводит ее с викарием Элтоном. Однако тот влюбляется в саму Эмму.

12 марта

«Кукла 2: Брамс»

В ролях: Кэти Холмс, Ралф Айнесон, Овайн Йомэн.

Жанр: ужасы.

Сиквел расскажет об английской семье, которая переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат нового дома младший сын находит странную фарфоровую куклу. Она похожа на настоящего мальчика, и сын заводит с ним дружбу.

«Пиноккио»

В ролях: Роберто Бениньи, Марин Вакт, Марчелло Фонте, Рокко Папалео .

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Итальянская интерпретация сказки о деревянном мальчике Пиноккио от режиссера Маттео Гарроне. В новой истории Пиноккио снова убегает от папы Карло навстречу приключениям и заветной мечте – стать настоящим ребенком.

«Бладшот»

В ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн.

Жанр: фантастика, экшен.

И традиционно: очередной боевик с Вином Дизелем. Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Однако на разум Рэя и воспоминания все еще влияет компания.

«Песня имен»

В ролях: Клайв Оуэн, Тим Рот, Катрин МакКормак.

Жанр: драма, исторический.

История о двух молодых музыкантах-евреях, переживших Холокост. Внезапно один из них исчезает из жизни другого, и лишь через 40 лет выясняются обстоятельства произошедшего.

«Толока»

В ролях: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк.

Жанр: исторический.

Фильм является экранизацией стиха Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості…» от режиссера Михаила Ильенко.

В Екатерину влюбилось трое казаков. Девушка пообещала стать женой тому, кто вызволит из плена ее брата. Одному из казаков удалось спасти брата, но брат Екатерины оказался не братом, а ее любимым. Ждать «брата» Екатерине в сюжете фильма придется не один век, не старея и не теряя надежды.

19 марта

«Ночной портье»

В ролях: Ана де Армас, Тай Шеридан, Хелен Хант, Джон Легуизамо.

Жанр: триллер.

Молодой парень Барт работает портье в отеле. У Барта – аутизм, и для улучшений навыков общения он решает следить за посетителями отеля. Однако во время его последней смены происходит убийство женщины, и Барт становится главным подозреваемым.

«Тролли 2: мировое турне»

В ролях: Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Рейчел Блум, Джейми Дорнан.

Жанр: семейный.

Продолжение истории о троллях от студии DreamWorks. Герои узнают, что за пределами их деревни существуют другие тролли со своими музыкальными вкусами. Чтобы спасти всю расу от новой глобальной напасти, они должны найти способ объединить разрозненные племена.

«Пульс»

В ролях: Наталия Бабенко, Виктория Левченко, Наталия Доля, Александр Кобзар, Станислав Боклан.

Жанр: драма, спорт.

Сюжет фильма основан на реальной истории Оксаны Ботурчук.

«Пульс» расскажет о молодой спортсменке Оксане из небольшого украинского городка. Девушка упорно тренируется, мечтая попасть на Олимпиаду, но ее карьера оказывается под угрозой – Оксана попадает в автомобильную аварию и почти лишается зрения.

«Тихое место 2»

В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Милли Симмондс.

Жанр: ужасы.

Вторая часть хоррора от режиссера и актера Джона Красински. По сюжету фильма семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После столкновения с существами в собственном доме, они окажутся один на один с ужасами внешнего мира. Позднее герои узнают, что существа, которые охотятся на звук – не единственная их угроза.

26 марта

«Побег из Претории»

В ролях: Дэниэл Редклифф, Иен Харт, Нейтан Пейдж, Стивен Хантер, Марк Леонард Винтер.

Жанр: триллер.

Фильм основан на реальных событиях, и рассказывает историю о двух белокожих южноафриканских мужчинах (Тим Дженкин и Денис Голдберг), которые оказались политическими заключенными в тюрьме «Роббен» в Претории. Они решают сбежать, однако права на ошибку у них нет – за попытку побега предусмотрены пытки, а то и смерть.

«Мулан»

В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Розалинд Чао, Рон Юань.

Жанр: фэнтези, семейный.

Диснеевский ремейк одноименного мультфильма студии.

По сюжету, император Китая издал указ: один мужчина из каждой семьи должен пройти службу в его армии для защиты страны от Северных захватчиков. Фа Мулан, старшая дочь почтенного воина, решает пойти служить вместо больного отца, и для этого ей предстоит притворяться мужчиной.

«Вивариум»

В ролях: Джесси Айзенберг, Имоджен Путс, Джонатан Арис, Инна Хардвик.

Жанр: мистика, фантастика.

Молодая пара Джемма и Том нанимают агента по недвижимости Мартина, который рассказывает им о новом проекте. Они выезжают вместе с ним на застройку, где стоят одинаковые пригородные дома. Мартин показывает паре дом № 9 и исчезает. Джемма и Том пытаются уехать оттуда, но каждый маршрут возвращает их к дому.

«Верю в любовь»

В ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур.

Жанр: мелодрама.

История музыканта Джереми Кэмпа, который вдохновляется своей возлюбленной – Мелиссой. Парень безумно влюблен в девушку, однако она тяжело больна.

Фото: постер фильма «Мулан»

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