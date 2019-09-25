🐦 ProПрокат: ловушка для «Щегла»

С 26 сентября пытаемся разобраться в искусстве и богатой жизни с Энселом Эльгортом, выбиваем долги с Николасом Кейджем и спасаем семью от морских ужасов с Гэри Олдменом.

«Щегол»

В ролях: Энсел Эльгорт, Николь Кидман, Сара Полсон, Джеффри Райт, Финн Вулфхард, Люк Уилсон

Экранизация одноименного бестселлера Донны Тартт пересказывает историю мальчика, потерявшего во время теракта в музее свою мать. Будучи усыновленным другой семьей, главный герой находит связь с подпольным миром искусства благодаря картине «Щегол», которую умыкнул после катастрофы.

«Щегла» неоднозначно восприняли критики и зрители по нескольким причинам. Над снопом проблем главенствует сложный книжный бэкграунд. По мнению Питера Треверса из Rolling Stone, 800-страничный опус логичнее было превратить в мини-сериал, нежели в 2-часовой фильм. Драматическая история, ставшая центральной в романе Тартт, в фильме превратилась в фон, задокументированный любимым оператором Коэнов и Вильнева Роджером Дикинсом.

Учитывая низкие рейтинги (Metascore 40/100 ) и не слишком яркую рекламную кампанию, в мировом прокате «Щегол» провалился – всего $6 млн за две недели проката при бюджете в $45 млн. Не очень хорошие новости для фанатов творчества Тартт.

«Кокаиновый барон»

В ролях: Николас Кейдж, Лоуренс Фишборн, Барри Пеппер, Лесли Бибб, Коул Хаузер

Его великолепие Николас Ким «Кейдж» Коппола, барон оружейный и кокаиновый, королева андалов, ройнаров и обладатель прочих титулов пожаловал в украинские кинотеатры. Очередная «точная» локализация превратила картину «Бег с дьяволом» в новый фильм под названием «Кокаиновый барон».

В новой ленте Кейдж, увы, не строит наркоимперию, а всего лишь в паре с Лоуренсом Фишборном пытается выяснить, почему груз ценного порошка не добрался из Мексики в Канаду. Платит двум головорезам крупный наркоторговец, а по пятам за пожилыми громилами следует ФБР.

«Проклятие “Мэри”»

В ролях: Гари Олдман, Дженнифер Эспозито, Эмили Мортимер, Стефани Скотт, Оуэн Тиг

Спустя 10 лет Гэри Олдмен возвращается в хорроры. На этот раз актер примерил на себя роль прожженного моряка, отца семейства, который на аукционе покупает корабль-призрак. Соответственно статусу покупки, на судне начинают происходить странные события. Семья не находит общий язык, а корабль сходит с курса.

Последняя работа в фильмах ужасов у Олдмена была в фильме 2009 года «Нерожденный» Дэвида Гойера, где он сыграл раввина, изгоняющего диббука. Режиссер «Проклятия “Мэри”» неоднократно работал с жанром, сняв эпизоды для «Королев крика» и «Американской истории ужасов».

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

Помимо одиночных релизов в украинских кинотеатрах пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. В этом году «Артхаус Траффик» представит 10 коротких картин со всего мира. Среди них драма о танцовщице, фильм о соревновании двух пожилых теннисисток прямиком из Финляндии, фестивальный хит «Уроки вождения» и другие.

Фото: Warner Bros.