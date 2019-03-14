⚔ Proпрокат: король на драйве

С 14 марта белый лев сбегает от угнетателей, Луи Гаррель выбирает между дочерью Джонни Деппа и своей женой, а сын Энди Серкиса становится королем без помощи Кольца Всевластия.

«Будущий король»

В ролях: Луис Эшборн Серкис, Патрик Стюарт, Ребекка Фергюсон

Что будет, если смешать первых двух «Гарри Поттеров», «Хроники Нарнии» и «Очень крутых легавых» Эдгара Райта? Ответ: отличная смесь для семейного фэнтези Джо Корниша. «Будущий король» не претендует на замену фильмов о выжившем мальчике, ведь тон истории совершенно другой, но и вряд ли будет пустышкой по типу «Излома времени» студии Disney. Сюжет основан на легенде о Короле Артуре, но перенесен в современность.

Автор фильма – Джо Корниш, который до этого снял «Чужих на районе» и вместе с Эдгаром Райтом написал «Человека-муравья». За кадром – почти вся съемочная команда «Малыша на драйве».

«Приключения Мии и белого льва»

В ролях: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд

Чарли – редкий белый львенок, родившийся в неволе. Однажды в его жизни появляется девочка, которой насильно вручают Чарли и они привыкают друг другу. А дальше Чарли стоит бежать, так как он внезапно становится опасен для окружающих. Можно воспринимать эту историю как насилие над животным, но на самом деле это бадди-муви о дружбе между человеком и зверем.

Режиссер решил снимать фильм на протяжении трех лет, чтобы актриса и лев росли вместе. В роли мамы главной героини прекрасная Мелани Лоран, поджигательница нацистов в «Бесславных ублюдках».

«Честный человек»

В ролях: Луи Гаррель, Летиция Каста, Лили Роуз Депп

Луи Гаррель позвал Лили-Роуз Депп из «Планетариума», пригласил свою жену Летицию Касту и снял второй фильм. Французская романтическая комедия повествует о любовном треугольнике. Главный герой живет с вдовой и ее сыном, но в жизнь пары вмешивается юная сестра их знакомого.

Сценарий написал соавтор Луиса Бунюэля Жан-Клод Каррьер, а в операторском кресле – Ирина Любчански, постоянный оператор Анри Дюплешена и дочь Вильяма Любчански, который работал с Годаром, Вардой и отцом Гарреля.

Для коллажа использованы кадры и фотографии: https://www.imdb.com/title/tt4844148/mediaviewer/rm382431744 © Studiocanal GmbH / Kevin Richardson https://www.foxmovies.com/movies/the-kid-who-would-be-king™ and © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved