🔞 ProПрокат: Элтон Джон и Темный Феникс зажигают мир

С 6 июня врываемся на сцену под Rocketman, разносим вселенную Людей Икс с Софи Тернер и ловим неуловимого Билли Кида – Де Хаана.

«Рокетмэн»

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Стивен Макинтош, Камиль Лемешевский

Долгожданный байопик об Элтоне Джоне, который успел наделать шума в России из-за цензуры. Российский прокатчик вырезал 5 минут из фильма, где фигурируют гомосексуальные отношения, из-за чего нарвался на общественную критику и возмущенный пост от самого Элтона. В Украину же запретный плод донесли в целости и сохранности.

Мы сможем полноценно насладиться историей становления «рокетмена» Реджинальда Дуайта через все проблемы творческого и личного характера. К тому же, в главной роли бодрый Тэрон Эджертон из Kingsman, а с ним Джейми Белл, Брайс Даллас Ховард и король Севера Ричард Мэдден.

«Люди Икс: Темный Феникс»

В ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт

«Темный Феникс» хорошо себя показал на этапе промоушена, представляясь как супергеройский хоррор. По сюжету юная Джин Грэй (Софи Тернер) плохо контролирует свои способности и превращается Темного Феникса, который угрожает всей планете и своим близким. В кадрах трейлера при смерти находится Магнето-Фассбендер, а вместе с ним и вся старая франшиза X-men, ведь права на нее уже принадлежат Disney, которым рано или поздно нужно будет интегрировать мутантов в свою Киновселенную Marvel.

«Билли Кид»

В ролях: Крис Прэтт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн Де Хаан, Адам Болдуин, Лейла Джордж

К банде Билли Кида (Де Хаан) прибивается молодой Рио (Джейк Шур), который спасается от жестокого шерифа Пэта Гарретта (Итан Хоук). Перед Рио разворачивается настоящая война между «благородным» бандитом и жестоким «правоохранителем». Классический вестерн поставил актер Винсент Д’Онофрио («Цельнометаллическая оболочка»).

«Принцесса Мононоке»

Мультфильм Хаяо Миядзаки снова появится на экранах благодаря KyivMusicFilm. Фэнтезийная сказка рассказывает о принце Аситаке, который убил демонического вепря и был проклят. Чтобы избавиться от проклятия, он отправляется в опасное путешествие, в котором встречает защитницу Леса принцессу Мононоке.

Также, KyivMusicFilm организует другие интересные показы в этот четверг. В рамках DTF Conference 6 июня покажут дебют Джоны Хилла «Середина 90-х» про скейт-культуру 1990-х и последний документальный проект покойной Аньес Варды «Лица, деревни».

Фото: Paramount Pictures