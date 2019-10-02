🤡 ProПрокат: Джокер здесь

С 3 октября сокрушаемся под ударами социума вместе с Хоакином Фениксом, реанимируем обезьянку и пытаемся проложить оптоволоконный провод через половину Америки.

«Джокер»

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Ши Уигхэм, Брайан Коллен

У «Джокера» Тодда Филлипса все настолько хорошо, что он может отказаться от излишней промокампании. На премьере в Лос-Анджелесе команде даже не нужно было давать интервью на красной дорожке – о фильме уже и так все известно, просто иди и смотри. Даже почти разразившийся скандал по поводу эстетизации насилия в ленте не смог подмочить репутацию лауреата Венецианского кинофестиваля.

Первый кинокомикс, взявший «Золотого льва», не рассказывает о сверхчеловеке с планами захватить мир. Главный герой – неудачливый комедиант Артур Флек, живущий со своей больной матерью в Готэме. Несчастья, издевки и отсутствие признания со стороны невыносимого society превращают неуверенного и тихого человека в жестокого Джокера, принца преступного мира.

«Невинный»

В ролях: Джудит Хофманн, Кристиан Кайзер, Анна Тента, Урс-Петер Уолтерс

Семья героини по имени Рут – ревностные христиане-кальвинисты. Они чтут праведную жизнь, которую в тайне предает сама Рут, по ночам встречаясь с любовником 20-летней давности. Секреты недолго остаются таковыми и женщине приходится пройти через все муки самопознания, очистив свою душу или окончательно погрязнув во грехе.

Второй полный метр швейцарца Симона Жакме был презентован в Торонто на фестивале 2018 года. После канадской премьеры критик The Screen Саймон Уитти описал фильм как пропорцию: один «Дневник пастыря» к двум «Убийствам священного оленя».

«Операция “Колибри”»

В ролях: Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард, Сальма Хайек, Майкл Мэндо, Йохан Хелденберг

Персонажи Джесси Айзенберга, Александра Скарсгорда и Майкла Мендо объединяют усилия, чтобы заработать много денег раньше, чем это сделает их экс-босс Ева Торрес, которую воплотила Сальма Хайек. Для этого им нужно проложить оптоволоконный провод кабель через полстраны, чтобы мониторить данные на электронных биржах всего за полсекунды.

Комедию в духе Адама Маккея («Игра на понижение») снял Ким Нгуен, в чьем послужном списке «Ведьма войны» и «Влюбленные и медведь». Фильм впервые был показан на фестивале в Торонто в 2018 году.

Фото: Warner Bros.