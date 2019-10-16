Proпрокат: дождь, колдунья и арахисовая птица

С 17 октября теряемся в Нью-Йорке с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг, спасаем мир волшебства с Анджелиной Джоли и исполняем мечту будущего рестлера с Шаей Лабафом.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Келли Рорбах, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна

Вуди Аллен возвращает в Нью-Йорк XXI века атмосферу старых времен: джаз, твидовые пиджаки и море синефилии. Эшли (Фаннинг) вместе со своим парнем Гэтсби (Шаламе) едут на Манхэттен, чтобы взять интервью у известного режиссера. В Нью-Йорке их пути расходятся и у каждого начинается собственная «одиссея», наполненная приключениями, открытиями и новыми знакомствами.

Фильм долго шел к экранам из-за скандала, разгоревшегося вокруг Вуди Аллена. Его обвинили в изнасиловании собственной дочери и отказали в прокате. В итоге режиссер все же получил право показывать картину, но в родном США не может найти прокатчика. Зато в Украине фильм выходит по плану.

«Арахисовый сокол»

В ролях: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс, Томас Хейден Чёрч, Брюс Дерн

Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майкла Шварца завоевал свою аудиторию не сразу: в домашнем прокате «Сокол» стартовал без лишней промоции, но благодаря сарафану хороших отзывов со временем «нарастил» кассу до $19,6 млн при бюджете в $6 млн. По сюжету главный герой Зак – парень с синдромом Дауна, который хочет стать рестлером. Он отправляется в путешествие вместе с рыбаком в бегах (Шайя Лабаф) и своей сиделкой (Дакота Джонсон).

«Добыча»

В ролях: Кристин Фросет, Логан Миллер, Джолин Андерсон, Энтони Дженсен, Фодисо Динтве, Вела Клафф

Очередной хоррор студии Джейсона Блюма, где нашли пристанище героиня клипа False Alarm и забытый актер из диснеевских ситкомов. Ученика старших классов отправляют на безлюдный остров для реабилитации. Но у острова есть свои обитатели: девушка с матерью и неизведанное зло, подстерегающее в ночи.

«Малефисента: Владычица тьмы»

В ролях: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор

17 октября в прокате стартует продолжение «Малефисенты», которую в Украине решили переименовать просто в «Колдунью». В сиквеле диснеевской сказки речь пойдет о противостоянии Малефисенты и королевы Ингритт, которая хочет раз и навсегда разделить волшебный и человеческий миры. Катализатором войны становится любовь протеже колдуньи Авроры и сына королевы Ингритт.

«Трава зеленее»

В ролях: Д’Арси Карден, Дот-Мари Джонс, Мэри Холлэнд, Жослин ДеБоэр, Джим Каммингс, Бек Беннетт

Самый странный фильм этой прокатной недели. Над созданием работали режиссеры Saturday Night Live, поэтому выглядит лента как затянувшийся скетч SNL. Фильм соткан из множества эпизодов в американском пригороде, где семьи живут в мире и согласии по лучшим канонам «американской мечты», пока вокруг творится настоящая дьяволиада: сын главных героев превращается в собаку, мать отдает дочь в подарок подруге, а за семьей следит маньяк.

Фото: Disney