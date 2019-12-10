ProПрокат: 7 кинопремьер декабря

В декабре нас ждут откровенно британский детектив, исторический эпик про Холодный Яр, горячие приключения с Дуэйном Джонсоном и завершение трилогии «Звездных войн».

5 декабря

«Ножи наголо»

В ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Дэниэл Крэйг, Лакит Стэнфилд, Кэтрин Лэнгфорд.

Райан Джонсон известен благодаря двум фильмам: «Петле времени» и восьмому эпизоду «Звездных войн». И если первый помог получить работу над вторым, то от неопределенной критики второго Джонсон сбежал в уютный мир независимого кинематографа. В новом фильме Джонсон взял классическую детективную структуру и замкнул в большом родовом поместье одну семью, которой предстоит выяснить при помощи детектива (никто иной, как Дэниел Крэйг), кто отправил на тот свет отца семейства.

«Черный ворон»

В ролях: Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Азизбек Абдурашидов, Андрей Мостренко, Алексей Тритенко, Наталья Сумская.

Роман Василия Шкляра готовили к экранизации около семи лет. На проекте поменялось три режиссера, пока в свои руки его не взял Тарас Ткаченко, постановщик «Гнезда горлицы». Под его руководством сериал вышел из производственного ада и стал полнометражным фильмом, в котором помимо режиссера объявился и довольно звездный каст. Как признался Ткаченко в интервью, он с детства мечтал снять баталию. История Шкляра разворачивается в тяжелый для Украины период начала 1920-х годов, когда на ее территории еще бушевала гражданская война. Главному герою, после потери семьи, предстоит бороться бок о бок с повстанцами Холодного Яра против тирании большевиков.

12 декабря

«Джуманджи: следующий уровень»

В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Ник Джонас, Дэнни ДеВито.

Продолжение «Джуманджи» – скорее желание зрителей, нежели критиков. Собравший внушительную сумму в кассе ($960 млн), проект с ходу получил продолжение. В новой части к старому касту присоединятся ветераны экрана Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер. Они играют стариков, которые случайно попали в видеоигру вместе с внуками. Им предстоит привыкнуть к своим аватарам (Кевин Харт и Дуэйн Джонсон) и выбраться наружу.

«Малыш Джо»

В ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри Фокс, Кит Коннор, Феникс Броссар, Лиэнн Бест.

Неслучайные смерти, массовое помешательство и тотальный контроль над разумом человечества – такие компоненты соединила в своем фильме Джессика Хауснер. Триллер об аграрных технологиях, зашедших слишком далеко, приютил сразу несколько талантливых, но недооцененных британских актеров, таких как Бен Уишоу и Эмили Бичем. По сюжету они выращивают новый вид цветов, которые должны подарить счастье их хозяевам. Но при скрещивании создатели допускают ошибку, и теперь цветок собирается поработить мир во имя собственного выживания.

19 декабря

«Звездные войны: восхождение Скайуокера»

В ролях: Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Кэрри Фишер, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Адам Драйвер.

«Звездные войны» потеряли свой статус «самого ожидаемого фильма года» благодаря массовому выходу приквелов и спин-оффов. Новый эпизод пытался привлечь внимание к себе тизером в мае 2019 года, где объявился смех императора Палпатина, но до декабря этого года Disney не особо активно рекламировала завершающую часть своей саги. Само собой, даже если Палпатин появится в новом эпизоде, много его там не будет, а послужит он в качестве красной или синей пилюли для Кайло Рена, который с «Последних джедаев» все еще не решил, злодей он, или «тварь дрожащая».

25 декабря

«Скажене весілля 2»

В ролях: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь.

Адаптация французского формата в 2018 году собрала одну из крупнейших касс для украиноязычного фильма – 54,9 млн грн. Вторая часть отодвинет события прошлого фильма в сторону и расскажет о новой свадьбе, которая произойдет в семье главного героя, Василия Середюка. Теперь замуж выходит его младшая дочь.

26 декабря

«Кошки»

В ролях: Франческа Хэйуорд, Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч.

Новогодние хорроры – это не новинка, если вспомнить как минимум «Крампуса». Но «Кошки» изначально значатся мюзиклом-сказкой, от чего становится еще страшнее: что же, кроме жуткого грима внутри фильма припрятал Том Хупер? Бродвейская постановка на экране расскажет о ежегодном кошачьем балу, на который съезжаются все кошки мира, чтобы рассказать истории своей жизни.

Фото: BFI Distribution

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