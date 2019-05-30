🎞 Производство скандального фильма о Стусе завершено

Сюжет построен на биографии поэта, а точнее, на последних годах его жизни: диссидентском движении, заключении, суде и смерти. Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, а срежиссировал фильм Роман Бровко. Главную роль исполнил Дмитрий Ярошенко, актер из театра «Дах».

На создание «Запрещенного» было потрачено 38,1 млн грн, из которых 19,5 млн компенсировало Госкино.

«Уже в сентябре зрители смогут составить собственное впечатление о картине, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала, – рассказал после просмотра глава Госкино Филипп Ильенко. – Поэтому я только подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть.»

Напомним, в августе 2018-го украинский олигарх Виктор Медведчук добивался запрета на выход фильма «Птица души» (рабочее название фильма). Связано это с тем, что в сцене суда фигурировал персонаж самого Медведчука, который был адвокатом Стуса в 1980-е.

Ранее Госкино опубликовало трейлер картины.

Обложка: кадр из трейлера фильма «Запрещенный»