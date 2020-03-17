Прием заявок на участие в кинофестивале «Молодость» продлен

Продлен прием заявок на участие в Национальном конкурсе 49 КМКФ «Молодость», сообщается на сайте фестиваля.

Теперь конечный срок подачи заявки — 31 марта 2020-го. Добавить свой фильм для участия можно на главной странице кинофестиваля, или заполнив бланк заявления. Для участия изначально предусмотрена регистрация на сервисе Filmchief.

К участию в Национальном конкурсе допускаются украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные), или произведенные в копродукции в 2019-2020 годах.

49 Киевский международный кинофестиваль «Молодость» состоится с 30 мая по 7 июня 2020 года.

Напомним, прием заявок на участие в 49 КМКФ «Молодость» стартовал 24 января.

Также недавно «Телекритика» брала интервью у гендиректора фестиваля Ивана Адамчука.

Фото: «Молодость»

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