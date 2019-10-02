Правительство уволило замов главы Госкино

2 октября на сайте «Урядовий портал» опубликовано решение Кабинета министров, в котором сообщается об увольнении первого заместителя главы Госкино Сергея Неретина и второго заместителя — Сергея Недзельского.

Сергей Неретин в своем комментарии «Телекритике» отметил, что был обескуражен способом увольнения. Он рассказал, что узнал об этом с сайта Кабмина. Само же увольнение не было для него неожиданностью.

Сергей Недзельский также узнал об увольнении из интернета: «В общем удивления особого не испытал от такого способа общения с сотрудниками. Только не понятно, какая причина и по какой статье уволили. Будем завтра с юристами изучать официальные документы. Вчера Совет по поддержке кино принял решение обратиться за разъяснением к госорганам. Министру это не понравилось. Но Госкино не может заставить Совет принять какое-либо решение. Его функция – обеспечивать работу Совета,» – рассказал «Телекритике» Недзельский.

Также «Телекритика» писала о том, что временно исполнять обязанности главы Госкино будет Юлия Шевчук, которая ранее руководила юридическим отделом в агентстве.

Фото: Delo.ua