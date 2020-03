Постапокалипсис и юмор: подборка фильмов о конце света

«Телекритика» собрала разножанровые фильмы о том, когда в мире что-то идет не так: зомби, апокалипсис и неудавшаяся вечеринка.

«Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски»

Год: 2013

Жанр: комедия

В ролях: Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Хилл, Кристофер Минц-Плассе, Майкл Сера, Крейг Робинсон, Эмма Уотсон, Ченнинг Татум.

Для соблюдения ироничности в сюжете, актеры играют самих себя. В центре комедии — «роковая» вечеринка, посвященная новоселью актера Джеймса Франка. На праздновании собралось огромное количество звезд шоубизнеса, однако веселье длится недолго. Через некоторое время в городе началось землетрясение, перерастающее в самый настоящий конец света. В комедии также можно увидеть классический дует актеров-комиков Джеймса Франко и Сета Рогена, которые часто снимаются в подобных жанрах вместе.

«Последний человек на Земле»

Год: 2015

Жанр: боевик, комедия, фантастика

В ролях: Уилл Форте, Кристен Шалаш, Дженьюари Джонс, Мел Родригес.

В свои сорок лет банковский работник Фил Миллер остался последним человеком на планете. Что случилось с остальными неизвестно, скорее всего, неведомая эпидемия послужила причиной их исчезновения. Миллеру посчастливилось выжить, однако он не понимает, удача ли это – остаться одиноким. Он решает отыскать других выживших и пускается в путешествие по территории США.

«Ищу друга на конец света»

Год: 2012

Жанр: комедия, фантастика, драма

В ролях: Стив Карелл, Кира Найтли, Адам Броди, Дерек Люк, Уильям Петерсен, Роб Кордри, Мартин Шин.

Фантастическая драма режиссера Лорин Скафария о том, как герои проводят последние три недели перед концом света. По сюжету к Земле приближается огромный астероид. Главный герой Додж продолжает ходить на работу и делает вид, что ничего не происходит. Однажды, придя домой, он находит фотографию своей первой любви. Он решает найти любимую, во что бы то ни стало несмотря на происходящий вокруг хаос.

«Меланхолия»

Год: 2011

Жанр: драма, фантастика

В ролях: Кирстен Данст, Кифер Сазерленд, Шарлотта Генсбур.

История о двух сестрах Жюстин и Клэр накануне катастрофы. Вначале Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию Джастин и одновременно страшится сообщений о приближении таинственной планеты Меланхолия. Постепенно, по мере приближения планеты, Джастин и Клэр меняются ролями.

Перед премьерой фильма в Каннах, на пресс-конференции, произошел скандал с участием режиссера Ларса Фон Триера. Режиссер некорректно отозвался о евреях и Гитлере, за что он попал в черный список Каннского кинофестиваля.

«Сотня»

Год: 2014

Жанр: драма

В ролях: Элайза Тейлор, Боб Морли, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Элай Гори, Мария Авгеропулос, Келли Ху, Кристофер Ларкин, Девон Бостик.



Сериал разработан Джейсоном Ротенбергом и основан на одноименной серии романов американской писательницы Кэсс Морган.

Спустя 97 лет после ядерного апокалипсиса считается, что на Земле никто не выжил. Единственные люди обитают на гигантской космической орбитальной станции «Ковчег». Ресурсы станции ограничены, поэтому за любой проступок несовершеннолетнего наказание — смертная казнь. На Землю решено отправить сотню несовершеннолетних правонарушителей, которые проверят, насколько планета пригодна к жизни.

«Зомби по имени Шон»

Год: 2004

Жанр: комедия

В ролях: Саймон Пэгг, Ник Фрост, Кэйт Эшфилд, Люси Дэвис.

Оригинальное название фильма Shaun of the Dead — отсылка к фильму ужасов Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов» (англ. Dawn of the Dead). В центре сюжета — Шон, работающий продавцом-консультантом в магазине электроники. Все свободное время он проводит либо в местном баре, либо дома, играя в видеоигры. За чередой неудач в жизни, Шон не обращает внимания на сообщения СМИ, в которых вовсю говорится о надвигающейся эпидемии. Вскоре ему придется собраться с силами и противостоять зомби-апокалипсису.

«Последняя любовь на Земле»

Год: 2011

Жанр: драма

В ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин, Конни Нильсен.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах на каждом континенте люди лишаются чувств и любви. Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают — им уже не прожить друг без друга. Но что останется, когда пропадут последние чувства?

«Укрытие»

Год: 2011

Жанр: драма, фэнтези

В ролях: Джессика Честейн, Майкл Шэннон.

Кертис — простой рабочий, который живет в небольшом городке в штате Огайо вместе со своей женой Самантой и дочерью Ханной. Их жизнь протекает вполне счастливо, пока Кертис не начинает видеть по ночам апокалиптические сны о большой грозе с торнадо, которые угрожают жизни его семье. Кертис решает построить во дворе надежное штормовое укрытие, которое должно уберечь его семью от надвигающейся опасности.

«Добро пожаловать в Зомбиленд» и

«Зомбиленд: контрольный выстрел»

Год: 2009, 2019

Жанр: комедия, боевик

В ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Хёрд, Дерек Граф.

После нашествия зомби в США небольшая группа выживших скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там будут в безопасности.

Фото: постер фильма «Зомбиленд: контрольный выстрел»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!