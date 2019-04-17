⛪«По воле божьей»: вакансия в борьбе за справедливость

Есть священник-педофил, надругавшийся над детьми в лагере скаутов. Есть архиепископ, прикрывающий его преступления в угоду личным отношениям и репутации церкви. И есть те самые жертвы, уже взрослые мужчины, чей долг – уберечь будущие поколения от сексуального насилия в католических учреждениях.

Это фабула нового фильма Франсуа Озона. Сюжет охватывает жизнь трех пострадавших от французского священника Бернара Прейна, которого в 2014 году обвинили в совращении 13 детей в лагере скаутов с 1970 по 1991 год. Режиссер условно поделил фильм на три части, посвященные взгляду на каждого из троих персонажей в ходе борьбы за осуждение Прейна. Александр (Мельвиль Пупо) запускает процесс против пожилого святого отца, Франсуа (Дени Меноше) подхватывает знамя борьбы, а Эммануэль (Сван Арло) укрепляет аргументы всех троих. Каждый из персонажей имеет реальный прототип, и каждый показывает разные варианты восприятия мира после серьезного шока, пережитого в детстве.

Озон очень документально и размеренно показывает стук персонажей в двери архаичного католического мира, заставляя зрителя сидеть в коридоре и ожидать открытия этих дверей. Чем дальше заходит хронометраж, тем отчетливее мы начинаем понимать лица за масками жертв

Александр, отец пяти детей и вполне успешный банкир, сталкивается со своим детским страхом спустя тридцать лет. Он испытывает чувство несправедливости, ведь его обидчик не наказан, а более того, продолжает работать с детьми при церкви. Банкир приоткрывает вентиль и возмущение начинает капать, без возможности прорваться сквозь заслон формальностей. Церковь использует подконтрольную ей службу для работы с жертвами сексуального насилия, уклончиво и учтиво успокаивает его. Тем не менее, борьба начата.

Франсуа, атеист, также испытавший на себе «заботливую» руку святого отца, подхватывает эстафету благодаря настойчивым полицейским, раскопавшим свидетельства его родителей 20-летней давности. Франсуа решается возглавить движение, организовав целую ассоциацию жертв насилия католической церкви. Это приобретает резонанс, начинаются волнения в обществе, история находит отклик в прессе. Франсуа становится лидером и ядром движения. Не хватает последнего звена.

Эммануэль, болезненный и слабый духом молодой человек. У него ничего не получается в жизни и, когда всплывает история с Прейна, он находит, кого винить в этом. Безусловно, надругательство в детстве повлияло на него физически и морально, а в новой борьбе за справедливость Эммануэль находит свое призвание. Он дает интервью и чувствует, как жизнь налаживается. Срок давности преступления отца Прейна над ним короче и юноша становится главным аргументом кампании против насилия в Церкви.

В фильме Озона нет тирана-священника. Он старый, слабый и немощный. Сильным и властным отец Прейна предстает в воспоминаниях жертв. И тем не менее, священник сам выглядит жертвой на фоне возмужавших и повзрослевших мальчиков. Прейна не становится антагонистом фильма, эту роль скорее выполняет католическая церковь, за столетия превратившаяся из посредника между Богом и человеком в корпоративную организацию, внутри которой и вырастают такие личности, как Прейна.

В фильме Озона есть место поискам себя, самому насущному вопросу картины. Борьба с несправедливостью Церкви в отношении преступников – основной мотив героев, кроме мести обидчику. И в этом сражении находят себе место такие персонажи, как Эммануэль. Он неудачник по жизни и помощь другим жертвам в обвинении Прейна становится его первым удачным опытом. Что он будет делать, после того как Прейна и подобных ему посадят? Поменяет ли он жизнь в другую сторону, когда справедливость восторжествует? Или продолжит бороться, но уже с ветряными мельницами?

Сегодня борьба с несправедливостью превращается в вакансию, ведь только супергерои в комиксах не нуждаются в кровле и пище. Эта тенденция уже давно пустила корни и негативно проявила себя в самом фильме. Государственная организация, которая занимается делами жертв сексуального насилия в Церкви, теряет самоцель и помогает не столько жертвам, как католической корпорации.

«По воле божьей» очень похож на документальную картину и мог бы оказаться скучным, если бы не хороший визуальный ряд. Озон умело использует киноязык, чтобы рассказать историю, а музыка Евгения Гальперина передает мрачный бэкграунд. Ведь это все еще фильм о жертвах католической педофилии, которые решили бороться за справедливость и победить.

«По воле божьей» в прокате с 18 апреля

Фото: Mars Films