Отряд потерянных детей – рецензия на фильм «Монос»

Дистрибьюторская компания Kinove выбрала «Монос» в качестве фильма-открытия «Kinove.Фестиваль.2», и это было удачное решение – тягучее кинополотно о детях-солдатах сложно выбросить из головы после просмотра. И теперь у более широкой аудитории имеется возможность оценить ленту – украинский прокат начался 26 декабря.

С первых минут нам дают понять: мы будем больше узнавать о дикарях-подростках, которые проходят подготовку под предводительством человека из некой организации (полноценно или частично – военной). То, что преследуются отнюдь не мирные цели – понятно и по оружию в руках, и по наличию заложника. К чему все это приведет? Предугадать невозможно, и это можно отнести к безусловным плюсам картины.

Выбор локаций и атмосферное музыкальное сопровождение – чистый восторг. Чего только стоят укутанные в облака горы и руины, проживание в которых больше похоже на еще одну составляющую плана по выживанию героев, чем на полноценное жилище с претензией на комфорт. Персонажи раскрываются среди восхитительных пейзажей и спартанской обстановки, причем отправной точкой становится… корова. Однако здесь обойдемся без подробностей.

Происходящее на экране вызывает бурю эмоций из-за того, что перед нами – дети. Дети, которых выпотрошили ментально, чтобы впоследствии насильно набить полной противоположностью более уместным вещам – играм, прогулкам, походам в кино с друзьями. Да, порой именно это и становится причиной срывов различной степени тяжести, да, иногда в них все равно просыпаются дети, однако разгорающийся внутри конфликт напоминает пожар, который никак не потушить. Пожар, который будет выжигать их до самого конца.

Горы, руины, вязкая грязь – далеко не все, что ожидает героев. Алехандро Ландес отправляет их в южноамериканские джунгли – важнейший виток для развития оторванного от мира общества, в котором каждому отводится определенная роль. «Монос» за счет передислокации детей-солдат легко разделить на две части – в первую очередь по визуалу. Разумеется, одной лишь картинкой все не ограничивается, поэтому мы наблюдаем за дальнейшей трансформацией персонажей, отмечая растущий градус жестокости, бескомпромиссности и жажды властвовать над ближайшим окружением. Условия не оказывают серьезного влияния на базовые желания, поэтому мы и видим приспособленчество и самолюбование собственной значимостью на фоне упершегося в тупик будущего.

При просмотре ловишь себя на различных мыслях, выходящих за пределы картины. Дело ведь не в Южной Америке, не в потерянных детях, обреченных стать пушечным мясом тогда, когда поступит соответствующий приказ свыше. Наш мир катится в бездну, а некоторые люди перестают быть людьми. Меняются устои, общепринятые правила заменяются более удобными для конкретных людей или системы – список можно продолжать и далее, не забывая о терроризме, экологии и прочем. Это – правда, но в то же время – не повод нырять в колодец депрессии и разочарования.

Американскому писателю Генри Миллеру принадлежат уместные в данном случае слова: «Хаосом мы называем порядок, который нам непонятен». Мы вправе не принимать этот хаос, мы вправе предпринимать что-либо для желаемых перемен, однако никто не застрахован от того, чтобы приспосабливаться к новой реальности по стечению обстоятельств. Это – тоже правда. При этом ничто не должно мешать наслаждаться жизнью, какими бы ни были окружающие условия.

Фото: Neon

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