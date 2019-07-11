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📅 Стало известно, когда объявят претендента на «Оскар» от Украины

от Telekritika
Telekritika 581
статуэтки Оскар

В этот период Комитет проведет консультации для кинематографистов насчет подачи фильма. В качестве кандидатов рассматриваются картины, которые, в основном, сняты на украинском либо крымскотатарском языках. Подробный список условий опубликован на сайте Госкино.

С 12 по 22 августа Комитет будет рассматривать заявки, а 23 августа состоятся заседание и пресс-конференция, на которой объявят фильм-претендент на премию «Оскар» от Украины.

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

Напомним, в прошлом году от Украины в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» был выдвинут «Донбасс» Сергея Лозницы, который в национальном отборе обошел «Браму» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния и «Киборги» Ахтема Сеитаблаева.

Ранее мы писали, кто вошел в состав нового Оскаровского комитета.

Фото: Getty Images

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