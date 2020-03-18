Оголошено список номінантів на четверту Національну кінопремію «Золота Дзиґа»

Українська кіноакадемія опублікувала шорт-лист номінантів на Національну кінопремію «Золота Дзиґа». Про це повідомила прес-служба.
З 5 лютого по 4 березня члени Української кіноакадемії визначали номінантів для короткого списку. 19 березня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної Національної кінопремії. Цей етап триватиме до 8 квітня.
Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – «Додому» (11), «Мої думки тихі» (9), «Гуцулка Ксеня» (9), «Вулкан» (8) та «Захар Беркут» (7).
Переможців Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» буде названо 28 квітня на церемонії, яка цього року пройде в онлайн-форматі.
Короткий список номінантів на четверту національну кінопремію.
«Премія глядацьких симпатій»
- “Давай танцюй” (реж. Олександр Березань)
- “Заборонений” (реж. Роман Бровко)
- “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
- “Зустріч однокласників” (реж. Валентин Шпаков)
- “Клара та чарівний дракон” (реж. Олександр Клименко)
- “Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв)
- “Свінгери — 2” (реж. Андрейс Екіс)
- “Фокстер і Макс” (реж. Анатолій Матешко)
- “Ціна правди” (реж. Аґнешка Голланд)
- “Я, ти, він, вона” (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)
Найкращий фільм
- Вулкан
- Гуцулка Ксеня
- Додому
- Мої думки тихі
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Найкраща режисерська робота
- Алієв Наріман (Додому)
- Бондарчук Роман (Вулкан)
- Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)
Найкраща робота художника-постановника
- Кулік Маргарита (Мої думки тихі)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Додому)
Найкращий сценарій
- Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)
- Нікітюк Марися, Алієв Наріман (Додому)
- Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман (Вулкан)
Найкраща операторська робота
- Ільков Вадим (Вулкан)
- Король Юрій (Захар Беркут)
- Фурса Антон (Додому)
Найкраща музика
- Григорів Роман, Разумейко Ілля (Історія зимового саду)
- Кулічова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
- Луньов Святослав (Портрет на тлі гір)
- Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Найкраща пісня
- «Мавка-Русалка», фрік-кабаре «Dakh Daughters» (Гуцулка Ксеня)
- «Перевал», Океан Ельзи (Захар Беркут)
- «Табурет», Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)
Найкраща жіноча роль
- Вітовська-Ванца Ірма (Мої думки тихі)
- Дейлик Христина (Вулкан)
- Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)
Найкраща жіноча роль другого плану
- Веренич-Островська Ірина (Мої думки тихі)
- Молчанова Катерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумська Наталя (Чорний ворон)
- Яценко Лариса (Додому)
Найкраща чоловіча роль
- Лідаговський Андрій (Мої думки тихі)
- Сеітаблаєв Ахтем (Додому)
- Степанський Сергій (Вулкан)
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Білялов Ремзі (Додому)
- Жданов Віктор (Вулкан)
- Салій Віталій (Крути 1918)
Найкращий документальний фільм
- Людина з табуретом
- Панорама
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- Кохання
- Петрівка-реквієм
- Пуповина
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- Анна
- Знебарвлена
- У нашій синагозі
- Solitude
Найкращий монтаж
- Базаркін Микола (Заповідник Асканія), (Співає Івано-франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
- Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс)
- Чорний Олександр (Мої думки тихі), (Додому)
Найкращий грим
- Леонова Алла (Захар Беркут)
- Полікашкіна Світлана (Фокстер і Макс)
- Скопелідіс Віталій (Гуцулка Ксеня)
Найкращий звук
- Мостовий Артем (Гуцулка Ксеня)
- Петер Борис (Вулкан)
- Степанський Сергій (Мої думки тихі) (Додому)
Найкращий дизайн костюмів
- Белінська Антоніна (Захар Беркут)
- Кудрявцева Надія (Гуцулка Ксеня)
- Сутягіна Ася (Додому)
- Шеремета Кароліна (Фокстер і Макс)
Найкращі візуальні ефекти
- Голуб Олексій (Гуцулка Ксеня)
- Гончаров Василь (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс)
Фото: «Золота Дзиґа»
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