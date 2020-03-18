Оголошено список номінантів на четверту Національну кінопремію «Золота Дзиґа»

Українська кіноакадемія опублікувала шорт-лист номінантів на Національну кінопремію «Золота Дзиґа». Про це повідомила прес-служба.

З 5 лютого по 4 березня члени Української кіноакадемії визначали номінантів для короткого списку. 19 березня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної Національної кінопремії. Цей етап триватиме до 8 квітня.

Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – «Додому» (11), «Мої думки тихі» (9), «Гуцулка Ксеня» (9), «Вулкан» (8) та «Захар Беркут» (7).

Переможців Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» буде названо 28 квітня на церемонії, яка цього року пройде в онлайн-форматі.

Короткий список номінантів на четверту національну кінопремію.

«Премія глядацьких симпатій»

“Давай танцюй” (реж. Олександр Березань)

“Заборонений” (реж. Роман Бровко)

“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)

“Зустріч однокласників” (реж. Валентин Шпаков)

“Клара та чарівний дракон” (реж. Олександр Клименко)

“Крути 1918” (реж. Олексій Шапарєв)

“Свінгери — 2” (реж. Андрейс Екіс)

“Фокстер і Макс” (реж. Анатолій Матешко)

“Ціна правди” (реж. Аґнешка Голланд)

“Я, ти, він, вона” (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм

Вулкан

Гуцулка Ксеня

Додому

Мої думки тихі

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкраща режисерська робота

Алієв Наріман (Додому)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)

Найкраща робота художника-постановника

Кулік Маргарита (Мої думки тихі)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Додому)

Найкращий сценарій

Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі)

Нікітюк Марися, Алієв Наріман (Додому)

Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман (Вулкан)

Найкраща операторська робота

Ільков Вадим (Вулкан)

Король Юрій (Захар Беркут)

Фурса Антон (Додому)

Найкраща музика

Григорів Роман, Разумейко Ілля (Історія зимового саду)

Кулічова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)

Луньов Святослав (Портрет на тлі гір)

Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Найкраща пісня

«Мавка-Русалка», фрік-кабаре «Dakh Daughters» (Гуцулка Ксеня)

«Перевал», Океан Ельзи (Захар Беркут)

«Табурет», Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)

Найкраща жіноча роль

Вітовська-Ванца Ірма (Мої думки тихі)

Дейлик Христина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Найкраща жіноча роль другого плану

Веренич-Островська Ірина (Мої думки тихі)

Молчанова Катерина (Гуцулка Ксеня)

Сумська Наталя (Чорний ворон)

Яценко Лариса (Додому)

Найкраща чоловіча роль

Лідаговський Андрій (Мої думки тихі)

Сеітаблаєв Ахтем (Додому)

Степанський Сергій (Вулкан)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Білялов Ремзі (Додому)

Жданов Віктор (Вулкан)

Салій Віталій (Крути 1918)

Найкращий документальний фільм

Людина з табуретом

Панорама

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Кохання

Петрівка-реквієм

Пуповина

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Анна

Знебарвлена

У нашій синагозі

Solitude

Найкращий монтаж

Базаркін Микола (Заповідник Асканія), (Співає Івано-франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)

Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс)

Чорний Олександр (Мої думки тихі), (Додому)

Найкращий грим

Леонова Алла (Захар Беркут)

Полікашкіна Світлана (Фокстер і Макс)

Скопелідіс Віталій (Гуцулка Ксеня)

Найкращий звук

Мостовий Артем (Гуцулка Ксеня)

Петер Борис (Вулкан)

Степанський Сергій (Мої думки тихі) (Додому)

Найкращий дизайн костюмів

Белінська Антоніна (Захар Беркут)

Кудрявцева Надія (Гуцулка Ксеня)

Сутягіна Ася (Додому)

Шеремета Кароліна (Фокстер і Макс)

Найкращі візуальні ефекти

Голуб Олексій (Гуцулка Ксеня)

Гончаров Василь (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс)

Фото: «Золота Дзиґа»

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