Объявлены победители кинопремии SAG Awards

В ночь с 19 на 20 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения гильдии киноактеров США (SAG Awards), пишет The Hollywood Reporter.

Гильдия присуждает награды исключительно актерам, а не фильмам или сериалам. Шоу транслировалось в прямом эфире на TNT и TBS из Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Два года подряд у шоу были ведущие: в 2018 – Кристен Белл, а в 2019 – Меган Маллалли. В этом же году на церемонии не было ведущих, что напоминает новую традицию «Оскара».

Главную награду за лучший актерский ансамбль получили «Паразиты». Среди других категорий – Хоакин Феникс был назван лучшим актером за роль Джокера, а Рене Зеллвегер — лучшей актрисой за роль Джуди. Брэд Питт в «Однажды в Голливуде» и Лора Дерн в «Брачной истории» победили как лучший актер и лучшая актриса второго плана.

Публикуем полный список победителей.

Лучшая игра актерского ансамбля в фильме

«Паразиты»

«Скандал»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Однажды… в Голливуде»

Лучшая игра актера в главной роли

Хоакин Феникс, «Джокер»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде»

Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»

Лучшая игра актрисы в главной роли

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Скарлетт Йоханнсон, «Брачная история»

Синтиа Эриво, «Гарриет»

Лупита Нионго, «Мы»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Лучшая игра актера в роли второго плана

Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Джейми Фокс, «Просто помиловать»

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Лучшая игра актрисы в роли второго плана

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханнсон, «Кролик Джоджо»

Николь Кидман, «Скандал»

Дженнифер Лопез, «Стриптизёрши»

Марго Робби, «Скандал»

Лучшая игра актерского ансамбля в драматическом сериале

«Корона»

«Большая маленькая ложь»

«Игра престолов»

«Рассказ служанки»

«Очень странные дела»

Лучшая игра актера в драматическом сериале

Питер Динклейдж, «Игра престолов»

Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Стив Карелл, «Утреннее шоу»

Билли Крудап, «Утреннее шоу»

Дэвид Харбор, «Очень странные дела»

Лучшая игра актрисы в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Лучшая игра актерского ансамбля в комедийном сериале

«Удивительная миссис Мейзел»

«Барри»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Шиттс Крик»

Лучшая игра актера в комедийном сериале

Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»

Алан Аркин, «Метод Комински»

Майкл Дуглас, «Метод Комински»

Билл Хейдер, «Барри»

Эндрю Скотт, «Дрянь»

Лучшая игра актрисы в комедийном сериале

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»

Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

Кэтрин Зета-Джонс, «Шиттс Крик»

Лучшая игра актера в телевизионном фильме или мини-сериале

Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»

Махершала Али, «Настоящий детектив»

Рассел Кроу, «Самый громкий голос»

Джаред Харрис, «Чернобыль»

Джаррель Джером, «Когда они нас увидят»

Лучшая игра актрисы в телевизионном фильме или мини-сериале

Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Патриша Аркетт, «Притворство»

Тони Коллетт, «Невероятное»

Джои Кинг, «Притворство»

Эмили Уотсон, «Чернобыль»

Лучший ансамбль каскадеров в фильме

«Мстители: Финал»

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший ансамбль каскадеров в сериале

«Игра престолов»

«Блеск»

«Очень странные дела»

«Ходячие мертвецы»

«Хранители»

Фото: кадр из сериала The Morning Show

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