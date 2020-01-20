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Объявлены победители кинопремии SAG Awards

от Telekritika
От Telekritika 573
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Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Хоакин Феникс и другие.

В ночь с 19 на 20 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения гильдии киноактеров США (SAG Awards), пишет The Hollywood Reporter.

Гильдия присуждает награды исключительно актерам, а не фильмам или сериалам. Шоу транслировалось в прямом эфире на TNT и TBS из Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Два года подряд у шоу были ведущие: в 2018 – Кристен Белл, а в 2019 – Меган Маллалли. В этом же году на церемонии не было ведущих, что напоминает новую традицию «Оскара».

Главную награду за лучший актерский ансамбль получили «Паразиты». Среди других категорий – Хоакин Феникс был назван лучшим актером за роль Джокера, а Рене Зеллвегер — лучшей актрисой за роль Джуди. Брэд Питт в «Однажды в Голливуде» и Лора Дерн в «Брачной истории» победили как лучший актер и лучшая актриса второго плана.

Публикуем полный список победителей. 

Лучшая игра актерского ансамбля в фильме 

  • «Паразиты»
  • «Скандал»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучшая игра актера в главной роли 

  • Хоакин Феникс, «Джокер»
  • Адам Драйвер, «Брачная история»
  • Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде»
  • Тэрон Эджертон, «Рокетмен»
  • Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»

Лучшая игра актрисы в главной роли 

  • Рене Зеллвегер, «Джуди»
  • Скарлетт Йоханнсон, «Брачная история»
  • Синтиа Эриво, «Гарриет»
  • Лупита Нионго, «Мы»
  • Шарлиз Терон, «Скандал»

Лучшая игра актера в роли второго плана 

  • Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»
  • Джейми Фокс, «Просто помиловать»
  • Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»
  • Аль Пачино, «Ирландец»
  • Джо Пеши, «Ирландец»

Лучшая игра актрисы в роли второго плана 

  • Лора Дерн, «Брачная история»
  • Скарлетт Йоханнсон, «Кролик Джоджо»
  • Николь Кидман, «Скандал»
  • Дженнифер Лопез, «Стриптизёрши»
  • Марго Робби, «Скандал»

Лучшая игра актерского ансамбля в драматическом сериале 

  • «Корона»
  • «Большая маленькая ложь»
  • «Игра престолов»
  • «Рассказ служанки»
  • «Очень странные дела»

Лучшая игра актера в драматическом сериале 

  • Питер Динклейдж, «Игра престолов»
  • Стерлинг К. Браун, «Это мы»
  • Стив Карелл, «Утреннее шоу»
  • Билли Крудап, «Утреннее шоу»
  • Дэвид Харбор, «Очень странные дела»

Лучшая игра актрисы в драматическом сериале 

  • Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
  • Хелена Бонем Картер, «Корона»
  • Оливия Колман, «Корона»
  • Джоди Комер, «Убивая Еву»
  • Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Лучшая игра актерского ансамбля в комедийном сериале 

  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Барри»
  • «Дрянь»
  • «Метод Комински»
  • «Шиттс Крик»

Лучшая игра актера в комедийном сериале 

  • Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Алан Аркин, «Метод Комински»
  • Майкл Дуглас, «Метод Комински»
  • Билл Хейдер, «Барри»
  • Эндрю Скотт, «Дрянь»

Лучшая игра актрисы в комедийном сериале 

  • Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
  • Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
  • Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Кэтрин Зета-Джонс, «Шиттс Крик»

Лучшая игра актера в телевизионном фильме или мини-сериале 

  • Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»
  • Махершала Али, «Настоящий детектив»
  • Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
  • Джаред Харрис, «Чернобыль»
  • Джаррель Джером, «Когда они нас увидят»

Лучшая игра актрисы в телевизионном фильме или мини-сериале 

  • Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
  • Патриша Аркетт, «Притворство»
  • Тони Коллетт, «Невероятное»
  • Джои Кинг, «Притворство»
  • Эмили Уотсон, «Чернобыль»

Лучший ансамбль каскадеров в фильме 

  • «Мстители: Финал»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший ансамбль каскадеров в сериале 

  • «Игра престолов»
  • «Блеск»
  • «Очень странные дела»
  • «Ходячие мертвецы»
  • «Хранители»

Фото: кадр из сериала The Morning Show

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