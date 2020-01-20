Объявлены победители кинопремии SAG Awards

В ночь с 19 на 20 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения гильдии киноактеров США (SAG Awards), пишет The Hollywood Reporter.
Гильдия присуждает награды исключительно актерам, а не фильмам или сериалам. Шоу транслировалось в прямом эфире на TNT и TBS из Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Два года подряд у шоу были ведущие: в 2018 – Кристен Белл, а в 2019 – Меган Маллалли. В этом же году на церемонии не было ведущих, что напоминает новую традицию «Оскара».
Главную награду за лучший актерский ансамбль получили «Паразиты». Среди других категорий – Хоакин Феникс был назван лучшим актером за роль Джокера, а Рене Зеллвегер — лучшей актрисой за роль Джуди. Брэд Питт в «Однажды в Голливуде» и Лора Дерн в «Брачной истории» победили как лучший актер и лучшая актриса второго плана.
Публикуем полный список победителей.
Лучшая игра актерского ансамбля в фильме
- «Паразиты»
- «Скандал»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучшая игра актера в главной роли
- Хоакин Феникс, «Джокер»
- Адам Драйвер, «Брачная история»
- Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде»
- Тэрон Эджертон, «Рокетмен»
- Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»
Лучшая игра актрисы в главной роли
- Рене Зеллвегер, «Джуди»
- Скарлетт Йоханнсон, «Брачная история»
- Синтиа Эриво, «Гарриет»
- Лупита Нионго, «Мы»
- Шарлиз Терон, «Скандал»
Лучшая игра актера в роли второго плана
- Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»
- Джейми Фокс, «Просто помиловать»
- Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»
- Аль Пачино, «Ирландец»
- Джо Пеши, «Ирландец»
Лучшая игра актрисы в роли второго плана
- Лора Дерн, «Брачная история»
- Скарлетт Йоханнсон, «Кролик Джоджо»
- Николь Кидман, «Скандал»
- Дженнифер Лопез, «Стриптизёрши»
- Марго Робби, «Скандал»
Лучшая игра актерского ансамбля в драматическом сериале
- «Корона»
- «Большая маленькая ложь»
- «Игра престолов»
- «Рассказ служанки»
- «Очень странные дела»
Лучшая игра актера в драматическом сериале
- Питер Динклейдж, «Игра престолов»
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Стив Карелл, «Утреннее шоу»
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
Лучшая игра актрисы в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
- Хелена Бонем Картер, «Корона»
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучшая игра актерского ансамбля в комедийном сериале
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Метод Комински»
- «Шиттс Крик»
Лучшая игра актера в комедийном сериале
- Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
- Алан Аркин, «Метод Комински»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Эндрю Скотт, «Дрянь»
Лучшая игра актрисы в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
- Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин Зета-Джонс, «Шиттс Крик»
Лучшая игра актера в телевизионном фильме или мини-сериале
- Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»
- Махершала Али, «Настоящий детектив»
- Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
- Джаред Харрис, «Чернобыль»
- Джаррель Джером, «Когда они нас увидят»
Лучшая игра актрисы в телевизионном фильме или мини-сериале
- Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
- Патриша Аркетт, «Притворство»
- Тони Коллетт, «Невероятное»
- Джои Кинг, «Притворство»
- Эмили Уотсон, «Чернобыль»
Лучший ансамбль каскадеров в фильме
- «Мстители: Финал»
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший ансамбль каскадеров в сериале
- «Игра престолов»
- «Блеск»
- «Очень странные дела»
- «Ходячие мертвецы»
- «Хранители»
Фото: кадр из сериала The Morning Show