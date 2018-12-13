Номинанты на премию Гильдии киноактеров США: слезливая романтика и Netflix

Однозначно, премия Гильдии киноактеров США и «Оскар» — две совершенно разные награды. Но есть один важный нюанс – члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, поэтому считается, что по итоговому распределению наград премии Гильдии киноактеров можно делать прогнозы о том, кто получит «Оскар».

Пока в лидерах по количеству номинаций на премию Гильдии киноактеров лента «Звезда родилась» американского актера Брэдли Купера. Романтическая история взаимоотношений двух музыкантов представлена сразу в четырех номинациях, в том числе в главной – «Лучший актерский состав».

Напомним, лауреатов премии назовут 27 января.

А пока давайте узнаем имена всех претендентов на премии.

Кино:

Лучший актерский состав

«Звезда родилась» «Черная Пантера» «Черный клановец» «Богемская рапсодия» «Безумно богатые азиаты»

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл — «Власть» Брэдли Купер — «Звезда родилась» Рами Малек — «Богемская рапсодия» Вигго Мортенсен — «Зеленая книга» Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»

Лучшая женская роль

Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается» Гленн Клоуз — «Жена» Оливия Колман — «Фаворитка» Леди Гага — «Звезда родилась» Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга» Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик» Адам Драйвер — «Черный клановец» Сэм Эллиотт — «Звезда родилась» Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс — «Власть» Эмили Блант — «Тихое место» Марго Робби — «Две королевы» Эмма Стоун — «Фаворитка» Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Телевидение:

Лучший актерский состав в драматическом сериале

«Американцы» «Лучше звоните Солу» «Рассказ служанки» «Озарк» «Это мы»

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк» Стерлинг К. Браун — «Это мы» Джозеф Файнс — «Рассказ служанки» Джон Красински — «Джек Райан» Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Джулия Гарнер — «Озарк» Лора Линни — «Озарк» Элизабет Мосс — «Рассказ служанки» Сандра О — «Убивая Еву» Робин Райт — «Карточный домик»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

«Атланта» «Барри» «Блеск» «Метод Комински» «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер в комедийном сериале

Алан Аркин — «Метод Комински» Майкл Дуглас — «Метод Комински» Билл Хейдер — «Барри» Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел» Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел» Элисон Бри — «Блеск» Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел» Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки» Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо» Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал» Энтони Хопкинс — «Король Лир» Билл Пуллман — «Грешница»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале