Номинанты на премию Гильдии киноактеров США: слезливая романтика и Netflix

Однозначно, премия Гильдии киноактеров США и «Оскар» — две совершенно разные награды. Но есть один важный нюанс – члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, поэтому считается, что по итоговому распределению наград премии Гильдии киноактеров можно делать прогнозы о том, кто получит «Оскар».
Пока в лидерах по количеству номинаций на премию Гильдии киноактеров лента «Звезда родилась» американского актера Брэдли Купера. Романтическая история взаимоотношений двух музыкантов представлена сразу в четырех номинациях, в том числе в главной – «Лучший актерский состав».
Напомним, лауреатов премии назовут 27 января.
А пока давайте узнаем имена всех претендентов на премии.
Кино:
Лучший актерский состав
- «Звезда родилась»
- «Черная Пантера»
- «Черный клановец»
- «Богемская рапсодия»
- «Безумно богатые азиаты»
Лучшая мужская роль
- Кристиан Бэйл — «Власть»
- Брэдли Купер — «Звезда родилась»
- Рами Малек — «Богемская рапсодия»
- Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
- Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»
Лучшая женская роль
- Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
- Гленн Клоуз — «Жена»
- Оливия Колман — «Фаворитка»
- Леди Гага — «Звезда родилась»
- Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али — «Зеленая книга»
- Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
- Адам Драйвер — «Черный клановец»
- Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
- Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Лучшая женская роль второго плана
- Эми Адамс — «Власть»
- Эмили Блант — «Тихое место»
- Марго Робби — «Две королевы»
- Эмма Стоун — «Фаворитка»
- Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Телевидение:
Лучший актерский состав в драматическом сериале
- «Американцы»
- «Лучше звоните Солу»
- «Рассказ служанки»
- «Озарк»
- «Это мы»
Лучший актер в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
- Джон Красински — «Джек Райан»
- Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Лора Линни — «Озарк»
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Робин Райт — «Карточный домик»
Лучший актерский состав в комедийном сериале
- «Атланта»
- «Барри»
- «Блеск»
- «Метод Комински»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер в комедийном сериале
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Элисон Бри — «Блеск»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки»
- Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
- Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо»
- Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
- Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
- Энтони Хопкинс — «Король Лир»
- Билл Пуллман — «Грешница»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
- Эми Адамс — «Острые предметы»
- Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Патриша Кларксон — «Острые предметы»
- Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
- Эмма Стоун — «Маньяк»