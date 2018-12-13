Номинанты на премию Гильдии киноактеров США: слезливая романтика и Netflix
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Номинанты на премию Гильдии киноактеров США: слезливая романтика и Netflix

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Кино Номинанты на премию Гильдии киноактеров США: слезливая романтика и Netflix

Вчера в США объявили номинантов на премию Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Award). Таким образом в мире кино запустилось очередное вангование, кто же возьмет в этом году «Оскар».

Однозначно, премия Гильдии киноактеров США и «Оскар» — две совершенно разные награды. Но есть один важный нюанс – члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, поэтому считается, что по итоговому распределению наград премии Гильдии киноактеров можно делать прогнозы о том, кто получит «Оскар».

Пока в лидерах по количеству номинаций на премию Гильдии киноактеров лента «Звезда родилась» американского актера Брэдли Купера. Романтическая история взаимоотношений двух музыкантов представлена сразу в четырех номинациях, в том числе в главной – «Лучший актерский состав».

Напомним, лауреатов премии назовут 27 января.

А пока давайте узнаем имена всех претендентов на премии.

Кино:

Лучший актерский состав

  1. «Звезда родилась»
  2. «Черная Пантера»
  3. «Черный клановец»
  4. «Богемская рапсодия»
  5. «Безумно богатые азиаты»

Лучшая мужская роль

  1. Кристиан Бэйл — «Власть»
  2. Брэдли Купер — «Звезда родилась»
  3. Рами Малек — «Богемская рапсодия»
  4. Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
  5. Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»

Лучшая женская роль

  1. Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается»
  2. Гленн Клоуз — «Жена»
  3. Оливия Колман — «Фаворитка»
  4. Леди Гага — «Звезда родилась»
  5. Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая мужская роль второго плана

  1. Махершала Али — «Зеленая книга»
  2. Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»
  3. Адам Драйвер — «Черный клановец»
  4. Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
  5. Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Лучшая женская роль второго плана

  1. Эми Адамс — «Власть»
  2. Эмили Блант — «Тихое место»
  3. Марго Робби — «Две королевы»
  4. Эмма Стоун — «Фаворитка»
  5. Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Телевидение:

Лучший актерский состав в драматическом сериале

  1. «Американцы»
  2. «Лучше звоните Солу»
  3. «Рассказ служанки»
  4. «Озарк»
  5. «Это мы»

Лучший актер в драматическом сериале

  1. Джейсон Бейтман — «Озарк»
  2. Стерлинг К. Браун — «Это мы»
  3. Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
  4. Джон Красински — «Джек Райан»
  5. Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  1. Джулия Гарнер — «Озарк»
  2. Лора Линни — «Озарк»
  3. Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
  4. Сандра О — «Убивая Еву»
  5. Робин Райт — «Карточный домик»

Лучший актерский состав в комедийном сериале

  1. «Атланта»
  2. «Барри»
  3. «Блеск»
  4. «Метод Комински»
  5. «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер в комедийном сериале

  1. Алан Аркин — «Метод Комински»
  2. Майкл Дуглас — «Метод Комински»
  3. Билл Хейдер — «Барри»
  4. Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
  5. Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса в комедийном сериале

  1. Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
  2. Элисон Бри — «Блеск»
  3. Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
  4. Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки»
  5. Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

  1. Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо»
  2. Даррен Крисс — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
  3. Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
  4. Энтони Хопкинс — «Король Лир»
  5. Билл Пуллман — «Грешница»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

  1. Эми Адамс — «Острые предметы»
  2. Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
  3. Патриша Кларксон — «Острые предметы»
  4. Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
  5. Эмма Стоун — «Маньяк»
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