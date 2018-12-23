👁📺 НЛО и ГМО: 4 фантастических сериала января

В первый месяц нового 2019 года нас ждет сериал об охотниках на НЛО со звездой «Игры престолов», экранизация фантастического бестселлера о мутантах, адаптация комикса о школе ассассинов и парад зомби в средневековых декорациях.

8 января

«Проект “Синяя книга”» (Project Blue Book)

Все еще хотите верить? Скучаете по Малдеру и Скалли? А по Петиру Бэйлишу из «Престолов»? Тогда эта новинка для вас: речь пойдет о проекте Военно-воздушных сил США, посвященном исследованиям НЛО, а главную роль астронома Джозефа Хайнека сыграл Эйдан Гиллен. Несмотря на то, что и сам проект, и прототип центрального героя вполне реальны (их уфологические штудии пришлись на 1950-е), а транслировать новинку будет канал History, компания собралась вполне фантастическая. Исполнительный продюсер новинки – Роберт Земекис, а компанию Гиллену составят Лора Меннелл («Хранители») и Ксения Соло («Темное дитя»). Любопытно, что реальный Хайнек из упертого скептика превратился в эксперта по уфологии и разработал классификацию «близких контактов» с НЛО, которая используется по сей день. Так что не исключено, что «Проект “Синяя книга”» окажется не менее интересным, чем «Странный ангел» о ракетчике-маге. И не теряйте бдительности: истина где-то рядом.

14 января

«Перерождение» (The Passage)

Земекис будет не единственным продюсером-тяжеловесом, отметившимся среди фантастических новинок января: сериал «Перерождение», снятый по одноименному циклу романов Джастина Кронина, создавался под чутким наблюдением Ридли Скотта. Сюжет в общих чертах знаком каждому, кто последние двадцать лет не скрывался в бункере от мутантов и в курсе перипетий «Обители зла» и «Видоизмененного углерода»: некая корпорация пытается провести радикальную медреформу на благо человечества, но что-то идет не так. В случае «Перерождения» тайным препаратом, который может излечить людей от всех болезней (ну или стереть их с лица земли – тут уж как подфартит), является детище проекта «Ной». Его создателям удалось вывести новую генномодифицированную расу людей – не очень-то дружелюбных. От них, равно как и от безумных ученых, федеральному агенту Брэду Волгасту (Марк-Пол Госселаар) придется защищать потенциальную лабораторную мышку Эми (Санийя Сидни). Одиночек, спасающих малышей от ГМО-зомбаков, мы в последние годы видели немало (от «Новой эры Z» до «Груза»), так что Fox придется постараться, чтобы чем-то удивить зрителя.

16 января

«Смертельный класс» (Deadly Class)

Когда мы измеряли посвященные школьникам сериалы 2018 года по шкале Гай Германики, то грядущий «Смертельный класс» остался без оценки. Потому что равнять его героев с обычными школьниками попросту кощунственно: это экранизация популярного комикса Рика Ремендера о подростках, попадающих в школу наемных убийц. В отличие от других флэшбэков в подростковые 80-е, новинка сдобрена отборным панк-роком вместо приевшихся синтезаторов. Ах да, создателям шоу удалось заманить в него одну из главных звезд той эпохи – вокалиста культовой группы Black Flag Генри Роллинза. Подливая масла в огонь, Syfy опубликовала фото актерского состава (Лана Кондор, Лиам Джеймс, Мишель Дюваль) с хитрой подводкой: «Неплохо, правда? Это словно сериал “Ривердэйл”, каждый из персонажей которого хочет вас убить». Трейлер в стиле Kick-Ass подтвердил наши лучшие опасения: и правда, ужас как неплохо!

25 января

«Королевство» (Kingdom)

«Королевство» Ларса фон Триера было достаточно странным; но приготовьтесь к «Королевству», в котором творится что-то еще более неладное. Это южнокорейский сериал, снятый по мотивам веб-комикса «Земля богов» о средневековых зомби. Позвольте вашему мозгу получше впитать эту информацию: корейские! средневековые! зомби! Наследному принцу государства Чосон придется противопоставить им свой меч и врожденное благородство. Конечно, не каждый многообещающий иностранный хоррор-проект Netflix в последнее время выстреливает (индийский «Гуль» о демонах в тоталитарном государстве был скорее пшиком), но трудовая биография режиссера Ким Сон-хуна обещает сделать «Королевство» хитом. За его плечами – герой каннского «Двухнедельника критиков» «Тяжелый день» (2014) и «Тоннель» (2016), оба – весьма крепкие триллеры. Главные роли в новом сериале исполнили Чу Чжи Хун и Пэ Ду На, которые по традиции корейских идолов совмещают актерство с модельной работой. Если сам проект окажется таким же стильным, как трейлер, то не исключено, что мир снова заболеет азиатским жанром «уся»; видимо, на это и рассчитывает компания Netflix, заранее заказавшая два сезона.

А следующая подборка новых сериалов января 2019 года будет посвящена криминальным шоу.

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