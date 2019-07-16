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Netflix удалил сцену самоубийства из «13 причин почему»

от Telekritika
От Telekritika 793
Главная Кино Netflix удалил сцену самоубийства из «13 причин почему»

Создатели скандального подросткового сериала убрали сцену суицида из первого сезона «13 причин почему». Ранее родительские организации требовали у Netflix удалить 2 сезон с сервиса.

Трехминутную сцену, где главная героиня совершает суицид, убрали по настоянию доктора Кристин Мутье из Американского фонда по предотвращению самоубийства, сообщает The Hollywood Reporter. Ее заменили на новую сцену, где девушка смотрит на себя в зеркало, а затем ее находят мертвой. Также Netflix собирается следить за повторным появлением изначального варианта в сети.

В виду обеспокоенности Мутье, шоураннер Брайан Йорки рассказал THR, что главная идея сериала – дать его потенциальной аудитории, т.е. подросткам, быть услышанными, и объяснить, что главное – это поддержка близких и забота о себе в трудную минуту.

Сериал «13 причин почему» вышел в 2017 году и быстро обрел популярность, но в то же время подвергся критике. Сюжет разворачивается вокруг самоубийства школьницы Ханны Бейкер, которая рассказала причины произошедшего на кассетах, отправленных другу.

Напомним, после выхода второго сезона «13 причин почему» ряд родительских организаций требовал запрета сериала «из-за его потенциальной способности навредить детям и подросткам».

Фото: Netflix

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