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✊🏻«Наши груди – наше оружие»: Дарья Жук о новом фильме про Femen

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Кино ✊🏻«Наши груди – наше оружие»: Дарья Жук о новом фильме про Femen

Директор украинской компании «Артхаус Трафик» Денис Иванов выступит продюсером новой работы белорусской режиссерки Дарьи Жук про женское движение Femen. Фильм будет снят в копродукции с Францией и Германией.

Название нового проекта – «Наши груди — наше оружие: История движения Femen». Автором идеи и ее постановщицей выступит Дарья Жук, которая в прошлом году взяла Гран-При Одесского кинофестиваля со своей дебютной работой «Хрусталь». По поводу тематики нового фильма Дарья дала комментарий онлайн-порталу «Искусство Кино»:

«Почему Femen? Меня интересует роль женщины в постсоветском пространстве в общем: это и новейшая история, это и «феминизм», которого так все боятся, это слом женского стереотипа — на русском языке на эти темы и про самих Femen написано невыносимо мало. Медиа успешно дискредитировали Femen, которые со своими акциями опередили время.

Впервые Femen попали в мое поле зрения через общих друзей. Обсуждая их наследие, я не могу понять, как такие же молодые девушки, как и я, смогли выйти на улицу, оголив грудь перед зданием белорусского КГБ? Мне это казалось невозможным. Так началось мое погружение в эту тему.

О чем будет фильм, говорить рано. Но я хочу сказать одно: несмотря на политическую окраску действий Femen, фильм точно не будет пропагандой. Меня интересуют сложные персонажи с их достоинствами и изъянами, за которых хочется болеть и сопереживать. У меня нет цели перетащить зрителя на мою сторону».

Французским продюсером ленты выступит компания Pan-Européenne, которая выпустила фильмы «Господин Никто» Жако Ван Дормeля с Джаредом Лето в главной роли и «Одиссея» Жерома Саля. Фильм будет создаваться общими силами с украинской компанией «Артхаус Трафик», которая спродюсировала украинские фестивальные хиты «Донбасс» Сергея Лозницы и «Племя» Мирослава Слабошпицкого.

Съемки фильма начнутся в 2020-м году.

Ранее, стали известны участники конкурсной программы 10-го Одесского кинофестиваля.

Фото: © из личного архива Анны Гуцол

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