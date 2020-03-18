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На Львовщине будут судить мужчину за создание сети онлайн-кинотеатров

от Telekritika
От Telekritika 576
Главная Кино На Львовщине будут судить мужчину за создание сети онлайн-кинотеатров

Убытки правообладателей оценили в 4 млн грн.

Работники Киберполиции во Львовской области совместно со следователями полиции Львовщины под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 30-летнего местного жителя, который создал более двух десятков онлайн-кинотеатров. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Фигурант осуществлял администрирования веб-сайтов и предоставлял фактический доступ пользователям  к просмотру и копированию фильмов, без разрешения правообладателей.

Основной доход злоумышленника был от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсах. Материальный ущерб, нанесенный правообладателям, представителем которых в Украине является Украинская антипиратская ассоциация, составляет около 4 млн грн.

Киберполиции провела обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны. В ходе досудебного расследования проведено пять компьютерно-технических экспертиз, по результатам которых получены доказательства противоправной деятельности фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет заключения. Сейчас материалы дела направлены в суд.

Напомним, ранее правоохранители пресекли незаконную ретрансляцию телеканалов во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

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