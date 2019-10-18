На ICTV стартует сериал «Прятки»

Премьера нуарного сериала «Прятки» состоится на телеканале ICTV 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Новый проект FILM.ua расскажет о двух детективах, Варте Наумовой и Максиме Шумове, которые расследуют похищение маленькой девочки из запертой квартиры. Позже отцу пришло видео, где его дочь держит табличку с загадочным шифром.

«Это непривычный сериал для украинского телезрителя, новаторский и по стилистике, и по драматургии. Он снят по канонам полнометражного фильма, где много воздуха и атмосферных кадров. Особенный визуальный стиль подчеркивает сложность и неоднозначность темы и активизирует чувство тревоги. Мы затрагиваем важные проблемы для нашего общества: недееспособность законов, отсутствие родительской опеки и незаконное усыновление. Поэтому съемка в стиле нуар помогает передать эмоциональность сериала», – рассказала режиссер Ирина Громозда.

«Прятки» успели прокатиться по нескольким международным кинособытиям, включая The Great Series Summit в Кельне, Série Series в Фонтенбло и на кинорынке NATPE в Будапеште. Сериал куплен для дистрибуции немецким вещателем ZDFE.

Главные роли исполнили Юлия Абдель Фаттах и Петр Рыков. Помимо них в касте Александр Кобзарь, Вячеслав Довженко и Дарья Полунина.

Срежиссировала «Прятки» Ирина Громозда, а в роли продюсеров выступили Олеся Лукьяненко и Виктор Мирский. Сценарий написал украинский писатель Симор Гласенко (Александр Процюк).

Для Гласенко «Прятки» – стал дебютным телепроектом, о чем он подробно рассказал в интервью «Телекритике».

Фото: пресс-служба ICTV

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