⚡«Мстители: Финал» снова выйдут в прокат

Во время пресс-конференции в Лондоне по поводу выхода «Человека-паука: Вдали от дома», глава Marvel Entertainment заявил, что компания вновь собирается запустить «Мстители: Финал» в кинотеатры.

«Мы это делаем. Я не знаю, было ли это объявлено. И я не знаю, насколько много… Да, мы объявим об этом в следующие выходные», – рассказал Файги о повторном запуске и включении дополнительных сцен.

Скорее всего, это сделано с одной целью – догнать и перегнать фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых фильмов за всю историю. Сейчас у «Мстителей» в кассе $2 743 413 993 и от «Аватара» их отделяет всего $44 млн.

На прошлых выходных фильм Marvel Studios взял главную статуэтку на престижной премии The MTV Movie & TV Awards.

Фото: Marvel Studios