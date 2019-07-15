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🤴 Мрачно, серьезно, по-английски: первый трейлер The King’s Man

от Telekritika
От Telekritika 0
Главная Кино 🤴 Мрачно, серьезно, по-английски: первый трейлер The King’s Man

От первого тизер-трейлера приквела Kingsman веет необычной для франшизы мрачностью. Экшен с кельтскими щитами и прочей утварью все еще на месте, но теперь ему придется потесниться перед тематикой войны и шпионских игр с дореволюционной Россией.

Структура сюжета неизменна для Kingsman: молодого и подающего перспективы героя вербуют в агенты Его величества. Меняются условия и декорации, ведь действие спин-оффа происходит почти за сотню лет до первого фильма, во времена Первой мировой войны. Юный Конрад – солдат британской армии, которого берет на тайную службу Лоуренс Аравийский. Вместе с другими «людьми короля» им предстоит остановить российского придворного Григория Распутина.

В классическом составе Kingsman произошла ротация: вместо Колина Ферта – Рэйф Файнс, вместо Тэрона Эджертона – Харрис Дикинсон. Файнс воплотит на экране Лоуренса Аравийского, в то время как Дикинсон сыграет его подопечного. В роли антагониста – валлиец Рис Иванс, который интересно вписался в образ бородатого Распутина. Помимо них в фильме сыграют Чарльз Дэнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Даниэль Брюль, Лиам Нисон, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи и др.

Фильм выйдет 14 февраля 2020 года.

Ранее мы рассказывали, как китайские зрители восприняли первый трейлер ремейка «Мулан».

Фото: 20th Century Fox UK

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