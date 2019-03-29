«Мы живем в счастливую эпоху»: мастер-класс режиссера Арсения Гончукова

Чем интересен формат веб-сериала? Почему он идеален для начинающих кинематографистов и крайне интересен для опытных? С чего начать, если вы хотите снять свой веб-сериал? Об этом «Телекритика» и побеседовала с Арсением Гончуковым.

О формате веб-сериала

Веб-сериал – это формат будущего, к которому мы сейчас идем. Встречаем на своем пути сложности, конечно, но рано или поздно мы все равно к нему придем. Последние несколько лет появилось много желающих снимать веб-сериалы, включая крупные компании, крупных продюсеров. Может такого пока еще нет в окружающей действительности, но лично у меня сложилось ощущение, что веб-сериалы планируют снимать буквально все, и корпорации, и бренды, и компании. Это сейчас тема номер один. И часть этих желаний будет реализована.

Потому что веб-сериал – это очень удобная форма, о которой мечтали еще со времен появления видеохостингов. Сейчас у любого бренда, даже крупного, не так много вариантов, как прорекламировать себя. Или заняться традиционной рекламой, или, если люди хотят говорить о своем бренде максимально полно, экспертно и так, как они хотят, – им что, обращаться на телевидение? Это колоссальные затраты, очень дорогая реклама, а эффект не очевидный. И традиционной интернет-рекламой рынок сейчас перенасыщен. А веб-сериал на данный момент является, во-первых, достаточно дешевым, во-вторых, понятно, на какой площадке это будет продвигаться, а в-третьих, заказчик или контент-мейкер, который будет делать этот сериал, может контролировать все передаваемые смыслы, рассказывать то, что ему хочется, а не то, что ему диктует формат телевидения или кино.

«Я определяю веб-сериал как кино, снятое для интернета и не зависимое ни от продюсеров, ни от телеканалов, ни от государственных денег, ни от жестких форматов»

Почему именно веб-сериал, а не ролики или вирусная реклама? А потому что веб-сериалы – это возможность говорить долго, на протяжении нескольких серий, и говорить осмысленно, обыгрывать ситуации, смыслы бренда. Например, бренду нужно заявить о своей доступности или технологичности, дружественности и близости людям. И все эти вещи, которые хочет заказчик, он может проговорить в художественной игровой форме через героев сериала, через драматургию, в одной серии, двух сериях, трех и так далее. Поэтому веб-сериалов будет появляться все больше. И не только коммерческих, конечно, но и в виде чистого творчества, когда люди просто хотят о чем-то говорить, высказываться. И веб-сериалов развлекательного характера, направленных на повышения количества просмотров, чтобы потом, набрав аудиторию, продавать рекламу. Это как раз то самое светлое будущее, о котором мы мечтали. Когда у тебя есть телефон, и на этот телефон, если у тебя есть идеи, креатив и навыки, можно снимать кино. И при этом это кино можно напрямую выкладывать в интернет, и уже там заниматься раскруткой. У меня есть личное определение веб-сериала, которое я сформулировал за годы работы с этой темой. Я определяю веб-сериал как кино, снятое для интернета и не зависимое ни от продюсеров, ни от телеканалов, ни от государственных денег, ни от жестких форматов. Наиболее свободный формат для выражения тех или иных идей.

Как снять веб-сериал

Тут есть своеобразная ловушка. Процесс съемок веб-сериала только кажется простым, в действительности все намного сложнее. Для начала нужно иметь знания, умения и навыки, понимать, как пишутся сценарии, как идет работа над драматургией, что такое режиссура, как должна идти работа с актерами, что такое продвижение в интернете, что такое построение бренда и многое другое. Это все сложные вещи, которые включают в себя и режиссуру, и монтаж, и маркетинг. То есть большие отдельные области знаний. Люди, которые ко мне обращаются, они как раз имеют желание и ресурсы, но начинают испытывать серьезные проблемы на каких-то этапах. Часто бывает, что сняли, а это невозможно смотреть. Просто потому, что люди не понимают, что такое режиссура, что такое монтаж. Можно снять ролик с бюджетом хоть в два миллиона, а получится что-то совершенно ужасное. Поэтому знания нужны. Моя книга, которая выйдет осенью, будет в том числе посвящена и этим знаниям.

Фраза о том, что сегодня, имея в руке телефон, можно самому снимать кино, справедлива только отчасти, процентов на 20. Все зависит от руки, которая держит этот телефон. Потому что она должна знать, как снимать, как монтировать, что снимать, о чем снимать и как это продвигать в интернете.

О бюджетах

Бюджет одной серии не должен превышать 150 тысяч рублей (60 тыс. гривен). В идеале, он должен быть менее 100 тысяч рублей (40 тыс. гривен). Если в целом брать по крайним, скажем так, рамкам, то одна серия может иметь бюджет от 50 до 300-500 тыс. рублей (от 20 до 125-200 тыс. гривен). Разброс большой, потому что может быть разный хронометраж и разный уровень историй. Или это ситком в одной комнате, или костюмированная драма. Но по большому счету, 300-500 тысяч – это серия на минут 10, что-то крутое и очень серьезное, где может быть задействована звезда или серьезные костюмы, например, если это какая-то военная история. В основном те сериалы, о которых сейчас задумываются, могут стоить 50 тысяч за серию, если это какой-то студенческий проект. Когда мы снимали «Район Тьмы», у нас одна серия стоила в районе 150 тыс., иногда меньше, иногда больше. Это та сумма, на которую можно снимать веб-сериал вполне достойного качества, на уровне.

О выборе сюжетов

У «Района тьмы» есть первый сезон, двенадцать серий, который снят одним оператором и одним режиссером. Он имеет сквозные линии, кросс-сюжеты, но это все равно вертикальная история. Есть второй сезон, в котором шесть серий, они не пересекаются, они по-другому сняты, там другие титры и т. д. Кто-то говорит, что первый «Район тьмы» лучше, кто-то наоборот. Но «Район тьмы» – это поле экспериментов. Границ жанра никто не понимает, границ формата веб-сериала тоже. Поэтому мы делали очень по-разному. Есть серия «Прости», чистый хоррор, снятый за 60 тыс. рублей (25 тыс. гривен), а есть первая серия первого сезона, снятая за 180 тыс. рублей (75 тыс. гривен), и это скорее драма, только отчасти триллер. Разброс от хоррора до драмы и социальной драмы огромный. Кому-то это нравится, кому-то нет.

Этим и прекрасен формат веб-сериала, который открывает возможности для вечного поиска и экспериментов. Это не тот случай, когда поступает конкретный заказ от продакшена телеканала, и мы штампуем по 60 серий в оговоренном формате, и каждая серия, как с конвейера сошла. Интернет любит разнообразие, мы можем сегодня делать одно, а завтра совсем другое. Это не всегда хорошо, конечно, но мы можем себе это позволить. Веб-сериал – это настолько свободный и раскрепощающий формат, что лучше всего снимать то, что хочешь. Да, первый сериал может быть не очень популярен, может не получиться, но будет круто, если человек первый раз в жизни потратит силы на то, что ему хочется. А дальше, если вдруг не получится, то уже будет думать, как строить какую-то стратегию со второго проекта. Если, конечно, человек идет в эту тему профессионально.

О перспективах Netflix

Netflix, Amazon, HBO – это формат, который имеет глобальные перспективы. Так, как работает Netflix, будут работать все. Крупные изолированные киностудии, которые живут сами по себе, уйдут в прошлое. И Columbia, и FOX и прочие – это система старого мира. И эта система будет отмирать. А система будущего – это площадка, которая сама является дистрибьютором, сама показывает и сама начинает снимать кино. И это коммерческие компании, которые будут собирать все лучшее и запускать. Ситуация, когда придет человек с улицы, принесет пилотную серию и ошеломит руководство Netflix, не такая уж невозможная.

Каждая прочитанная книга по сторителлингу уменьшает ваши шансы провалиться, сделать что-то смешное и недостойное

Потому что, в отличие от наших телеканалов, которые ориентируются только на рейтинги, и больше их ничего не волнует, они ориентируются на другие вещи. Это доказывается история Stranger Things, например. Можно пытаться продавать оригинальный продукт на такие площадки, а можно строить свой Netflix. Это, конечно, дорого и непросто, но рано или поздно наш Netflix появится, это неизбежно.

Три совета начинающим кинематографистам

Первый совет – дерзайте, делайте, решайтесь. Нет ничего невозможного, вы живете в счастливую эпоху доступности всех знаний, средств выражения, и перед вами есть все перспективы состояться в кино. Сейчас это не очевидно, может быть, но, если задуматься, то раньше кино было делом элиты, и нужно было быть великим Тарковским, чтобы тебе дали возможность снимать. Сейчас каждый может снимать, с одной стороны. А с другой, через сто лет кино уже будет очень много, и сложно будет пробиться. Но сегодня все ваши эксперименты могут набирать миллионы просмотров и быть источником заработка. Решайтесь, не сидите, действуйте. Это первый и главный совет.