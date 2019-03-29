«Мы живем в счастливую эпоху»: мастер-класс режиссера Арсения Гончукова

Чем интересен формат веб-сериала? Почему он идеален для начинающих кинематографистов и крайне интересен для опытных? С чего начать, если вы хотите снять свой веб-сериал? Об этом «Телекритика» и побеседовала с Арсением Гончуковым.
О формате веб-сериала
Веб-сериал – это формат будущего, к которому мы сейчас идем. Встречаем на своем пути сложности, конечно, но рано или поздно мы все равно к нему придем. Последние несколько лет появилось много желающих снимать веб-сериалы, включая крупные компании, крупных продюсеров. Может такого пока еще нет в окружающей действительности, но лично у меня сложилось ощущение, что веб-сериалы планируют снимать буквально все, и корпорации, и бренды, и компании. Это сейчас тема номер один. И часть этих желаний будет реализована.
«Я определяю веб-сериал как кино, снятое для интернета и не зависимое ни от продюсеров, ни от телеканалов, ни от государственных денег, ни от жестких форматов»
Почему именно веб-сериал, а не ролики или вирусная реклама? А потому что веб-сериалы – это возможность говорить долго, на протяжении нескольких серий, и говорить осмысленно, обыгрывать ситуации, смыслы бренда. Например, бренду нужно заявить о своей доступности или технологичности, дружественности и близости людям. И все эти вещи, которые хочет заказчик, он может проговорить в художественной игровой форме через героев сериала, через драматургию, в одной серии, двух сериях, трех и так далее.
Поэтому веб-сериалов будет появляться все больше. И не только коммерческих, конечно, но и в виде чистого творчества, когда люди просто хотят о чем-то говорить, высказываться. И веб-сериалов развлекательного характера, направленных на повышения количества просмотров, чтобы потом, набрав аудиторию, продавать рекламу. Это как раз то самое светлое будущее, о котором мы мечтали. Когда у тебя есть телефон, и на этот телефон, если у тебя есть идеи, креатив и навыки, можно снимать кино. И при этом это кино можно напрямую выкладывать в интернет, и уже там заниматься раскруткой.
У меня есть личное определение веб-сериала, которое я сформулировал за годы работы с этой темой. Я определяю веб-сериал как кино, снятое для интернета и не зависимое ни от продюсеров, ни от телеканалов, ни от государственных денег, ни от жестких форматов. Наиболее свободный формат для выражения тех или иных идей.
Как снять веб-сериал
Тут есть своеобразная ловушка. Процесс съемок веб-сериала только кажется простым, в действительности все намного сложнее. Для начала нужно иметь знания, умения и навыки, понимать, как пишутся сценарии, как идет работа над драматургией, что такое режиссура, как должна идти работа с актерами, что такое продвижение в интернете, что такое построение бренда и многое другое. Это все сложные вещи, которые включают в себя и режиссуру, и монтаж, и маркетинг. То есть большие отдельные области знаний.
Люди, которые ко мне обращаются, они как раз имеют желание и ресурсы, но начинают испытывать серьезные проблемы на каких-то этапах. Часто бывает, что сняли, а это невозможно смотреть. Просто потому, что люди не понимают, что такое режиссура, что такое монтаж. Можно снять ролик с бюджетом хоть в два миллиона, а получится что-то совершенно ужасное. Поэтому знания нужны. Моя книга, которая выйдет осенью, будет в том числе посвящена и этим знаниям.
О бюджетах
Бюджет одной серии не должен превышать 150 тысяч рублей (60 тыс. гривен). В идеале, он должен быть менее 100 тысяч рублей (40 тыс. гривен). Если в целом брать по крайним, скажем так, рамкам, то одна серия может иметь бюджет от 50 до 300-500 тыс. рублей (от 20 до 125-200 тыс. гривен). Разброс большой, потому что может быть разный хронометраж и разный уровень историй. Или это ситком в одной комнате, или костюмированная драма. Но по большому счету, 300-500 тысяч – это серия на минут 10, что-то крутое и очень серьезное, где может быть задействована звезда или серьезные костюмы, например, если это какая-то военная история.
В основном те сериалы, о которых сейчас задумываются, могут стоить 50 тысяч за серию, если это какой-то студенческий проект. Когда мы снимали «Район Тьмы», у нас одна серия стоила в районе 150 тыс., иногда меньше, иногда больше. Это та сумма, на которую можно снимать веб-сериал вполне достойного качества, на уровне.
О выборе сюжетов
У «Района тьмы» есть первый сезон, двенадцать серий, который снят одним оператором и одним режиссером. Он имеет сквозные линии, кросс-сюжеты, но это все равно вертикальная история. Есть второй сезон, в котором шесть серий, они не пересекаются, они по-другому сняты, там другие титры и т. д. Кто-то говорит, что первый «Район тьмы» лучше, кто-то наоборот.
Но «Район тьмы» – это поле экспериментов. Границ жанра никто не понимает, границ формата веб-сериала тоже. Поэтому мы делали очень по-разному. Есть серия «Прости», чистый хоррор, снятый за 60 тыс. рублей (25 тыс. гривен), а есть первая серия первого сезона, снятая за 180 тыс. рублей (75 тыс. гривен), и это скорее драма, только отчасти триллер. Разброс от хоррора до драмы и социальной драмы огромный. Кому-то это нравится, кому-то нет.
Этим и прекрасен формат веб-сериала, который открывает возможности для вечного поиска и экспериментов. Это не тот случай, когда поступает конкретный заказ от продакшена телеканала, и мы штампуем по 60 серий в оговоренном формате, и каждая серия, как с конвейера сошла. Интернет любит разнообразие, мы можем сегодня делать одно, а завтра совсем другое. Это не всегда хорошо, конечно, но мы можем себе это позволить.
Веб-сериал – это настолько свободный и раскрепощающий формат, что лучше всего снимать то, что хочешь. Да, первый сериал может быть не очень популярен, может не получиться, но будет круто, если человек первый раз в жизни потратит силы на то, что ему хочется. А дальше, если вдруг не получится, то уже будет думать, как строить какую-то стратегию со второго проекта. Если, конечно, человек идет в эту тему профессионально.
О перспективах Netflix
Netflix, Amazon, HBO – это формат, который имеет глобальные перспективы. Так, как работает Netflix, будут работать все. Крупные изолированные киностудии, которые живут сами по себе, уйдут в прошлое. И Columbia, и FOX и прочие – это система старого мира. И эта система будет отмирать.
А система будущего – это площадка, которая сама является дистрибьютором, сама показывает и сама начинает снимать кино. И это коммерческие компании, которые будут собирать все лучшее и запускать. Ситуация, когда придет человек с улицы, принесет пилотную серию и ошеломит руководство Netflix, не такая уж невозможная.
Каждая прочитанная книга по сторителлингу уменьшает ваши шансы провалиться, сделать что-то смешное и недостойное
Три совета начинающим кинематографистам
Первый совет – дерзайте, делайте, решайтесь. Нет ничего невозможного, вы живете в счастливую эпоху доступности всех знаний, средств выражения, и перед вами есть все перспективы состояться в кино. Сейчас это не очевидно, может быть, но, если задуматься, то раньше кино было делом элиты, и нужно было быть великим Тарковским, чтобы тебе дали возможность снимать. Сейчас каждый может снимать, с одной стороны. А с другой, через сто лет кино уже будет очень много, и сложно будет пробиться. Но сегодня все ваши эксперименты могут набирать миллионы просмотров и быть источником заработка. Решайтесь, не сидите, действуйте. Это первый и главный совет.
Второй совет – ни в коем случае нельзя пренебрегать знаниями, умениями и навыками. Лично я не верю в самородков, которые сидели у себя в деревне, вдруг им пришло озарение и они узнали, как снимать кино. Так не бывает. Кино – это очень технологичная вещь, требующая изучения предмета, имеющая свои строгие законы. Смонтировать кино, не зная основ монтажа, невозможно в принципе. Поэтому обязательно прокачивайте себя. Каждая прочитанная книга по сторителлингу уменьшает ваши шансы провалиться, сделать что-то смешное и недостойное, из-за чего вы потратите свое время зря. Киношные курсы, онлайн-киношколы, учебники, книги, знания и умения. Это обязательно.
Третий совет – нужно не просто делать и понимать, как это делать, нужно уметь продвигать себя. Нужно понимать, что вы находитесь в абсолютной свободе, и правильно использовать эту свободу. Заниматься продвижением, не бояться экспериментировать. Если вы упали на первом проекте – вставать, идти дальше и пробовать что-то новое. Потому что тех вещей, о которых ещё никто не знает, но которые могут быть успешными, на самом деле, очень много.