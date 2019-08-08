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Маколей Калкин отреагировал на ремейк «Один дома» от Disney

от Telekritika
От Telekritika 963
Главная Кино Маколей Калкин отреагировал на ремейк «Один дома» от Disney

7 августа стало известно, что семейные комедии «Один дома», «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака» получат свои ремейки для новой стриминговой платформы Disney+.

Все хорошее – это давно забытое старое. Так считает Disney и раз за разом перезапускает свои фильмы, а теперь добрался и до фоксовских. Как сообщает THR, «мышиный дом» планирует сделать ремейки четырех семейных фильмов Fox, но еще не определился с форматом: то ли это будут сериалы, то ли полнометражные фильмы.

CEO Disney Боб Айгер рассказал, что киностудия переосмыслит сюжеты фильмов для нового поколения. Известно, что выйдут они на новом потоковом сервисе Disney+, но дата начала съемок еще не анонсирована.

Звезда оригинального фильма «Один дома» Маколей Калкин решил не оставаться в стороне и предложил Disney позвать его в ремейк. Также он показал, как выглядел бы «Один дома» 30 лет спустя.

Полнометражные ремейки классических мультфильмов принесли в этом году Disney огромную прибыль. «Алладин» Гая Ричи и «Король Лев» Джона Фавро собрали в прокате более $2 миллиардов. Поэтому перезапуски классики Fox будут серьезным подспорьем для молодого сервиса Disney+ в борьбе с Netflix.

Кроме того, вчера Disney заявили, что новый стриминг готовит спецпакет для подписчиков.

Фото: kinoface.net

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