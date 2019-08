Маколей Калкин отреагировал на ремейк «Один дома» от Disney

Все хорошее – это давно забытое старое. Так считает Disney и раз за разом перезапускает свои фильмы, а теперь добрался и до фоксовских. Как сообщает THR, «мышиный дом» планирует сделать ремейки четырех семейных фильмов Fox, но еще не определился с форматом: то ли это будут сериалы, то ли полнометражные фильмы.

CEO Disney Боб Айгер рассказал, что киностудия переосмыслит сюжеты фильмов для нового поколения. Известно, что выйдут они на новом потоковом сервисе Disney+, но дата начала съемок еще не анонсирована.

Звезда оригинального фильма «Один дома» Маколей Калкин решил не оставаться в стороне и предложил Disney позвать его в ремейк. Также он показал, как выглядел бы «Один дома» 30 лет спустя.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019