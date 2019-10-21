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Владимир Яценко и Анна Соболевская собираются основать новый кинопродакшен

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 3486
Главная Кино Владимир Яценко и Анна Соболевская собираются основать новый кинопродакшен

Генеральный продюсер продакшен-студии Limelite Владимир Яценко сообщил, что компания планирует разделить рекламное и киношное производства.

4 октября на странице Facebook Владимира Яценко появилось объявление о поиске ассистента продюсера. В эксклюзивном комментарии «Телекритике» Яценко рассказал, что они с режиссером и продюсером Анной Соболевской собираются основать новую компанию, которая будет заниматься исключительно кино.

«Мы решили разделить очень разные направления и очень разные по сфере приложения усилий вещи: кино и рекламу. Те новые проекты, которые будут запущены, будут проектами новой компании», – поделился продюсер.

Владимир Яценко останется совладельцем Limelite вместе с Анной Санден.

Сооснователем новой, пока что безымянной, компании будет Анна Соболевская, ответственная за кинопроизводство в Limelite. Сегодня в разработке у продакшена несколько проектов: «Ты – космос» Павла Острикова, «Отблеск» Валентина Васяновича и «Оператор Виктория» Анны Соболевской.

За последние три года Limelite выпустила четыре полнометражных фильма и один короткометражный, представленные на международных кинофестивалях класса А. «Дикое поле» Ярослава Лодыгина показывали на фестивале Black Nights в Таллине, «Домой» Наримана Алиева отобрали в программу «Особый взгляд» в Каннах, «Вечность» Анны Соболевской презентован на «Молодости», «Невидимый» Игнаса Ионнаса был показан в Сан-Себастьяне, а фильм «Атлантида» Валентина Васяновича взял главную награду в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

На фото: Владимир Яценко и Анна Соболевская

Фото: Александра Йорк

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