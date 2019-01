Креативность как мастерство распоряжаться идеями

На протяжении более 30 лет этот режиссер-документалист спрашивал об этом самых известных мыслителей и творцов планеты: от режиссеров, актеров, музыкантов до изобретателей и ученых.

На поиски универсального секрета творчества Германа Васке, креативщика из агентства Saatchi&Saatchi, когда-то вдохновил спор с коллегой Полом Аарденом. Не найдя ответа, который устроил бы их обоих, он решил поинтересоваться, что по этому поводу думают выдающиеся создатели современности.

Результатом масштабного опроса стала коллекция из тысячи интервью, графических записей, рисунков, книга, сайт, мобильное приложение и документальный фильм, который сегодня выходит в украинский прокат.

Лента интересна не только уникальностью интервью, но и до сих пор невиданными кадрами из отелей, мастерских, съемочных площадок, фестивалей с молодыми Дэвидом Боуи, Ником Кейвом, Дэвидом Линчем, Анджелиной Джоли и совсем свежими интервью с Мариной Абрамович, Pussy Riot и многими другими. Фильм стал определенным итогом длительной работы Германа Васке и, хотя не дает однозначного ответа на вопрос «Почему мы креативные?», предлагает широкий взгляд на происхождение творчества и заставляет задуматься.

Когда же самого режиссера спросили о том, что такое, по его мнению, креативность, он предложил остановиться на том, что креативность – это мастерство распоряжаться своими идеями.

Премьера фильма «Почему мы креативные» состоялась на Венецианском кинофестивале, а теперь его могут увидеть и киевские зрители: с третьего января работа выходит в прокат в кинотеатрах «Киев» и «Жовтень».

Для коллажа использованы фото gettyimages: 976164702 Photo by Andrew McConnell / UNHCR via Getty Images, 3143689 Photo by Hulton Archive/Getty Images, 478607556 Photo by Ian Gavan/Getty Images