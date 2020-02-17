Кинотеатр «Київ» откроют до конца 2020 года — Владимир Слончак

Продолжаются подготовительные и согласительные процессы для ремонта и восстановления столичного кинотеатра «Київ». Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

«Кинотеатр «Киев» — это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 000 гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем», — сообщил Владимир Слончак.

Заместитель председателя КГГА отметил, что кинотеатр «Київ» как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра.

Напомним, 15 апреля 2019 победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра «Київ», который относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стал ООО «Синема-Центр» с предложением в 2119000 грн в месяц без НДС. Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Как известно, предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн в месяц за аренду помещения кинотеатра.

Фото: facebook.com/ann.lukinova

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