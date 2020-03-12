Кинофестиваль Docudays UA переносится из-за коронавируса

17 фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который должен был проходить с 20-29 марта 2020 года, переносится. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

«Безусловным правилом проведения фестиваля Docudays UA является обеспечение безопасности всех его участников. Именно из этих соображений, чтобы уменьшить риск для здоровья гостей, участников и участниц, посетителей и посетительниц фестиваля, мы приняли решение о переносе времени проведения фестиваля 17 Docudays UA», — гласит сообщение.

Организаторы отмечают, что фестиваль не отменен, а лишь переносится. Предварительная дата проведения Docudays UA — середина апреля. Однако, как сообщается, он может пройти и позже.

В рамках фестиваля организаторы подготовили к показу 80 фильмов из 34 стран мира, пригласили более 400 гостей: выдающихся режиссеров, продюсеров, а также экспертов международной киноиндустрии и других.

Фото: Docudays UA

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