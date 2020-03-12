КиноНовости

Кинофестиваль Docudays UA переносится из-за коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 455
Главная Кино Кинофестиваль Docudays UA переносится из-за коронавируса

Об этом сообщили организаторы.

17 фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который должен был проходить с 20-29 марта 2020 года, переносится. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

«Безусловным правилом проведения фестиваля Docudays UA является обеспечение безопасности всех его участников. Именно из этих соображений, чтобы уменьшить риск для здоровья гостей, участников и участниц, посетителей и посетительниц фестиваля, мы приняли решение о переносе времени проведения фестиваля 17 Docudays UA», — гласит сообщение.

Организаторы отмечают, что фестиваль не отменен, а лишь переносится. Предварительная дата проведения Docudays UA — середина апреля. Однако, как сообщается, он может пройти и позже.

В рамках фестиваля организаторы подготовили к показу 80 фильмов из 34 стран мира, пригласили более 400 гостей: выдающихся режиссеров, продюсеров, а также экспертов международной киноиндустрии и других.

Фото: Docudays UA

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

США стали мировым лидером по количеству посещений пиратских...

02.03.2020

Еще пять развлекательных телеканалов закодируют спутниковый сигнал в...

13.02.2020

Объявлены победители Берлинале-2020

02.03.2020

ЕВС призывает правительство Украины разблокировать банковские счета «Суспільного»

03.03.2020

Опубликован трейлер фильма Сенцова и Сеитаблаева «Номера»

27.02.2020

Завершено производство документального фильма «Рутенія. Повернення Коду Нації»

19.02.2020

«Сніданок з 1+1» презентовал новый весенний проморолик

11.03.2020

Федеральная торговая комиссия США проверит все сделки Alphabet,...

12.02.2020

Из 1+1 media уволился ведущий Владимир Войтенко

02.03.2020

Бокс-офис: «Хищные птицы» в городе

13.02.2020