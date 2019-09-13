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🦑 Как Теон Грейджой стал сутенером: интервью с Алфи Алленом

от Telekritika
От Telekritika 275
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В эксклюзивном интервью британский актер Алфи Аллен рассказал, каково это – сыграть сутенера в Лондоне XVIII века и подать самого себя на телевизионную премию «Эмми».

Теон Грейджой в культовом сериале «Игра престолов» − не единственный противоречивый персонаж в фильмографии британца Алфи Аллена. В 2019 году актер присоединился к многосерийной исторической драме «Куртизанки» − в роли амбициозного сутенера Айзека Пинчера. Третий сезон о буднях лондонских борделей образца восемнадцатого века стартует на канале Epic Drama в октябре. «Телекритика» публикует эксклюзивное интервью с Алфи Алленом о его новой роли.

Альфи Аллен, Куртизанки, интервью

Алфи, каково было оставить позади Теона Грейджоя и стать Айзеком Пинчером?

За годы работы в проекте я привык к прерывистому типу съемок, то туда, то обратно. Но если говорить о роли Айзека, я действительно сомневался, смогу ли работать в другом ритме, с другими людьми, в совершенно другой среде. Но все шло естественным образом, и это здорово.

В сериале задействованы преимущественно женщины: как в кадре, так и по другую его сторону. Каково было работать в женском коллективе?

Замечательно. Не могу сказать, что я чувствовал себя как-то иначе, чем на любом другом проекте, в котором участвовал. На съемочной площадке всегда была очень приятная атмосфера. Кроме того, у меня был напарник Эш Хантер, который играл моего брата, и мы безусловно чувствовали себя комфортно. Я был рад возможности провести столько времени с кем-то, добиваясь, чтобы братские отношения были понятны и очевидны для зрителя. Мы до сих пор очень близки.

Расскажите о вашем герое. Что вам нравится или не нравится в нем?

Мне определенно импонирует то, как он решает поставленные задачи. Возможно, его брат Хэл более рассудительный и здравомыслящий человек, тогда как Айзек немного импульсивен в своих поступках. Айзек сначала действует, а потом думает. Но мне нравится в нем эта спонтанность. При этом он – романтик, хотя скрывает свои чувства под маской и в глубине души просто хочет подружиться с кем-нибудь.

Совершенно очевидно, что мой герой – не поверхностно изображенный персонаж. Айзек проходит интересный путь, и вы не знаете наверняка, как он поступит дальше.

Альфи Аллен, Куртизанки, интервью

Что для вас было самым сложным в этой роли?

Я знаю, что вы еще не видели новый сезон, поэтому не могу рассказать слишком много. Несомненно, несмотря на темные стороны, в глубине души у Айзека должна быть человечность, и для меня, наверное, наибольшим испытанием было найти ее. Я боролся с тем фактом, что он работает в этом бизнесе и делает довольно малопривлекательные вещи. Надеюсь, я успешно справился.

Должно быть, интересно играть злодеев. Взять хотя бы ту роль, где вы играли человека, убившего собаку Джона Уика.

Ну, я не убивал ее. Я заказал убийство этой собаки. Я думал над тем, что хуже: заказать убийство или же убить. Но да, мой герой заказал убийство. В данный момент у меня сидит на коленях премилый французский бульдог, и я люблю собак.

Команда проекта с большой педантичностью создавала костюмы, парики и детали интерьера того времени. Насколько важны костюм, прическа и макияж для раскрытия героя?

Для вживания в роль костюм несомненно играет большую роль. Он помогает мне отделить себя от персонажа в моей голове и увидеть его, не привязывая к моей личности.

Об Айзеке можно сказать, что он пытается казаться дворянином. Поэтому я попросил костюмеров, чтобы они создали ему такой образ, будто он старается выглядеть более модным, чем есть на самом деле. Вскоре вы увидите меня, одетого в вычурные жилеты, и мне нравится этот образ.

Альфи Аллен, Куртизанки, интервью

Что особенного в «Куртизанках» и почему данный сериал стоит посмотреть?

Прежде всего, это классный сценарий. Я считаю, Мойра Буффини – превосходный сценарист. В основном актерском составе задействованы исключительно женщины, что очень необычно для любой программы. Но это только одна из причин, почему его стоит посмотреть. Также в сериале воздается должное теме расширения прав и возможностей женщин, ведь женщины занимают заметное положение в мире, в котором по большей части господствуют мужчины, особенно там, где процветает индустрия публичных домов. Я считаю, что в некотором смысле это актуально и на сегодняшний день.

Также это невероятно зрелищный сериал. Здесь так много событий, множество разных героев. При этом в «Куртизанках» присутствует приятный комедийный оттенок. Вы смотрите поистине восхитительную драму, но в то же время отвлекаетесь на потрясающие комедийные моменты в исполнении актеров, в особенности Холли Демпси. Я думаю, что она потрясающе играет.

Поздравляем вас с номинацией на премию «Эмми». Вы удивились тому, что вас номинировали в категории «Лучший актер второго плана» в сериале «Игра престолов», ведь вы сами выдвинули свою кандидатуру на рассмотрение?

По правде говоря, я все еще пытаюсь осознать это. Я не вижу свою карьеру в какой-то точке пути. Я просто делаю свой выбор исходя из того, что считаю лучшим для меня. Тогда мне казалось правильным выдвинуть себя на премию «Эмми». Окружающие меня люди подумали, что это классная идея, и все удалось. Это большая честь, и я в самом деле до сих пор не могу поверить в это. Я просто в восторге.

Как вы отметили это событие?

Как я отметил? По правде говоря, никак. Как я уже сказал, я все еще пытаюсь осознать эту ситуацию. У меня все еще такое чувство, будто я должен ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности произошедшего. Так что я никак не отпраздновал. Я просто продолжил жить дальше.

Альфи Аллен, Куртизанки, интервью

Несколько лет назад вы говорили, что хотели бы больше заниматься театральными проектами. Вы все еще хотите этого?

Это то, чего давно не было в моей жизни. Я бы очень хотел вернуться на сцену, если это будет возможно. Я получаю большое удовольствие, когда я на сцене. Вполне возможно, это самый лучший способ донести мысль до молодого зрителя. Пожалуй, меня всегда будет интересовать игра в театре.

Почему вы вообще стали актером?

Я помню, как я начал играть. Моей первой серьезной работой, где я действительно научился многому, была пьеса «Эквус». Весь сезон я работал с парнем по имени Саймон Кэллоу. Время, проведенное с кем-то вроде него, было сродни трем месяцам учебы в театральной школе. Он дал мне совет, что помимо всего прочего самое важное в этом деле – не играть однотипные роли.

Если говорить о том, почему я стал актером, видимо, потому что мне нравится заниматься этим делом. Мне нравятся те ощущения, которые я испытываю, когда все удается, или даже когда все идет наперекосяк. В детстве я занимался пантомимой, и когда все шло не так, как надо, я испытывал потрясающее чувство, то чувство, когда приходится что-то выдумывать на ходу. Этот аспект актерской игры мне также очень интересен, и это одна из причин, почему я люблю играть в театре. Ведь в любой момент может произойти все что угодно.

Фото: Epic Drama

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