🦑 Как Теон Грейджой стал сутенером: интервью с Алфи Алленом

Теон Грейджой в культовом сериале «Игра престолов» − не единственный противоречивый персонаж в фильмографии британца Алфи Аллена. В 2019 году актер присоединился к многосерийной исторической драме «Куртизанки» − в роли амбициозного сутенера Айзека Пинчера. Третий сезон о буднях лондонских борделей образца восемнадцатого века стартует на канале Epic Drama в октябре. «Телекритика» публикует эксклюзивное интервью с Алфи Алленом о его новой роли.

Алфи, каково было оставить позади Теона Грейджоя и стать Айзеком Пинчером?

За годы работы в проекте я привык к прерывистому типу съемок, то туда, то обратно. Но если говорить о роли Айзека, я действительно сомневался, смогу ли работать в другом ритме, с другими людьми, в совершенно другой среде. Но все шло естественным образом, и это здорово.

В сериале задействованы преимущественно женщины: как в кадре, так и по другую его сторону. Каково было работать в женском коллективе?

Замечательно. Не могу сказать, что я чувствовал себя как-то иначе, чем на любом другом проекте, в котором участвовал. На съемочной площадке всегда была очень приятная атмосфера. Кроме того, у меня был напарник Эш Хантер, который играл моего брата, и мы безусловно чувствовали себя комфортно. Я был рад возможности провести столько времени с кем-то, добиваясь, чтобы братские отношения были понятны и очевидны для зрителя. Мы до сих пор очень близки.

Расскажите о вашем герое. Что вам нравится или не нравится в нем?

Мне определенно импонирует то, как он решает поставленные задачи. Возможно, его брат Хэл более рассудительный и здравомыслящий человек, тогда как Айзек немного импульсивен в своих поступках. Айзек сначала действует, а потом думает. Но мне нравится в нем эта спонтанность. При этом он – романтик, хотя скрывает свои чувства под маской и в глубине души просто хочет подружиться с кем-нибудь.

Совершенно очевидно, что мой герой – не поверхностно изображенный персонаж. Айзек проходит интересный путь, и вы не знаете наверняка, как он поступит дальше.

Что для вас было самым сложным в этой роли?

Я знаю, что вы еще не видели новый сезон, поэтому не могу рассказать слишком много. Несомненно, несмотря на темные стороны, в глубине души у Айзека должна быть человечность, и для меня, наверное, наибольшим испытанием было найти ее. Я боролся с тем фактом, что он работает в этом бизнесе и делает довольно малопривлекательные вещи. Надеюсь, я успешно справился.

Должно быть, интересно играть злодеев. Взять хотя бы ту роль, где вы играли человека, убившего собаку Джона Уика.

Ну, я не убивал ее. Я заказал убийство этой собаки. Я думал над тем, что хуже: заказать убийство или же убить. Но да, мой герой заказал убийство. В данный момент у меня сидит на коленях премилый французский бульдог, и я люблю собак.

Команда проекта с большой педантичностью создавала костюмы, парики и детали интерьера того времени. Насколько важны костюм, прическа и макияж для раскрытия героя?

Для вживания в роль костюм несомненно играет большую роль. Он помогает мне отделить себя от персонажа в моей голове и увидеть его, не привязывая к моей личности.

Об Айзеке можно сказать, что он пытается казаться дворянином. Поэтому я попросил костюмеров, чтобы они создали ему такой образ, будто он старается выглядеть более модным, чем есть на самом деле. Вскоре вы увидите меня, одетого в вычурные жилеты, и мне нравится этот образ.

Что особенного в «Куртизанках» и почему данный сериал стоит посмотреть?

Прежде всего, это классный сценарий. Я считаю, Мойра Буффини – превосходный сценарист. В основном актерском составе задействованы исключительно женщины, что очень необычно для любой программы. Но это только одна из причин, почему его стоит посмотреть. Также в сериале воздается должное теме расширения прав и возможностей женщин, ведь женщины занимают заметное положение в мире, в котором по большей части господствуют мужчины, особенно там, где процветает индустрия публичных домов. Я считаю, что в некотором смысле это актуально и на сегодняшний день.

Также это невероятно зрелищный сериал. Здесь так много событий, множество разных героев. При этом в «Куртизанках» присутствует приятный комедийный оттенок. Вы смотрите поистине восхитительную драму, но в то же время отвлекаетесь на потрясающие комедийные моменты в исполнении актеров, в особенности Холли Демпси. Я думаю, что она потрясающе играет.

Поздравляем вас с номинацией на премию «Эмми». Вы удивились тому, что вас номинировали в категории «Лучший актер второго плана» в сериале «Игра престолов», ведь вы сами выдвинули свою кандидатуру на рассмотрение?

По правде говоря, я все еще пытаюсь осознать это. Я не вижу свою карьеру в какой-то точке пути. Я просто делаю свой выбор исходя из того, что считаю лучшим для меня. Тогда мне казалось правильным выдвинуть себя на премию «Эмми». Окружающие меня люди подумали, что это классная идея, и все удалось. Это большая честь, и я в самом деле до сих пор не могу поверить в это. Я просто в восторге.

Как вы отметили это событие?

Как я отметил? По правде говоря, никак. Как я уже сказал, я все еще пытаюсь осознать эту ситуацию. У меня все еще такое чувство, будто я должен ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности произошедшего. Так что я никак не отпраздновал. Я просто продолжил жить дальше.

Несколько лет назад вы говорили, что хотели бы больше заниматься театральными проектами. Вы все еще хотите этого?

Это то, чего давно не было в моей жизни. Я бы очень хотел вернуться на сцену, если это будет возможно. Я получаю большое удовольствие, когда я на сцене. Вполне возможно, это самый лучший способ донести мысль до молодого зрителя. Пожалуй, меня всегда будет интересовать игра в театре.

Почему вы вообще стали актером?

Я помню, как я начал играть. Моей первой серьезной работой, где я действительно научился многому, была пьеса «Эквус». Весь сезон я работал с парнем по имени Саймон Кэллоу. Время, проведенное с кем-то вроде него, было сродни трем месяцам учебы в театральной школе. Он дал мне совет, что помимо всего прочего самое важное в этом деле – не играть однотипные роли.

Если говорить о том, почему я стал актером, видимо, потому что мне нравится заниматься этим делом. Мне нравятся те ощущения, которые я испытываю, когда все удается, или даже когда все идет наперекосяк. В детстве я занимался пантомимой, и когда все шло не так, как надо, я испытывал потрясающее чувство, то чувство, когда приходится что-то выдумывать на ходу. Этот аспект актерской игры мне также очень интересен, и это одна из причин, почему я люблю играть в театре. Ведь в любой момент может произойти все что угодно.

Фото: Epic Drama