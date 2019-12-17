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Иван Адамчук займет пост гендиректора кинофестиваля «Молодость»

от Telekritika
От Telekritika 684
Главная Кино Иван Адамчук займет пост гендиректора кинофестиваля «Молодость»

Он сменит Андрея Халпахчи, который с этого дня станет художественным руководителем и арт-директором фестиваля.

Об этом заявила пресс-служба «Молодости». Наблюдательный совет кинофестиваля проголосовал за кандидатуру Ивана Адамчука.

Адамчук в течение 20 лет занимал пост гендиректора «5 канала» и был его сооснователем, но в 2018 году уволился по собственному желанию.

«Я пришел на «Молодость» из другого мира – телевизионного, в котором прожил 34 года, но имею большие опыт и желание развивать фестиваль, которому уже полвека. Мир, в который мне открываются двери, немного знаю, немного больше понимаю, еще лучше чувствую», – заявил Иван Адамчук.

Экс-гендиректор фестиваля Андрей Халпахчи поздравил коллегу и так прокомментировал свой новый статус: «Поздравляю назначение генеральным директором Ивана Адамчука! Надеюсь, что его опыт сработает на развитие менеджмента кинофестиваля «Молодость». Я лично с удовольствием сосредоточусь на творческой части нашего фестиваля. Особенно учитывая то, что моя деятельность в Совете по государственной поддержке кинематографии отбирает значительную часть рабочего времени. Но я определенно остаюсь художественным руководителем кинофестиваля, который стал для меня делом жизни».

Напомним, в рамках 48-го фестиваля «Молодость» в Киев приехал режиссер Питер Гринуэй, который рассказал о «смерти кино».

Фото: «Молодость»

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