🍓 Интервью: как Бейонсе и Рианна помогли снять «Клубничку»

«Телекритика» публикует интервью с режиссером картины Лу Жене. Она рассказала о том, как героиня фильма и в XXI веке может послужить иконой эмансипации, а также о секретах операторской работы, дизайна, декораций и сценария.

О любви с первого взгляда

Как женщина-режиссер, я словно влюбилась в Мари де Ренье с первого взгляда. Помню свои эмоции, когда среди сотен стихотворений, писем и других архивных материалов обнаружила фото этой девушки, такой современной в своей наготе, глядящей своими темными глазами – она словно требовала сделать ее героиней фильма, столь же одаренной в телесном плане, как и в духовном. У меня был доступ ко всем письмам и открыткам, отправленным ей Пьером Луисом (французским поэтом, известным благодаря эротическим стихотворениям – Ред.), так что я могла оценить степень страсти, которую она в нем пробуждала.

Об эмансипации

Письма Мари исчезли (возможно, Луис сжег их после окончания романа?). Я стала представлять себе их отношения. Отстраненность от биографического материала помогла мне взглянуть на историю ее глазами. Несколько элементов остались, чтобы задать тон ее персонажу: стихи, которые она писала Пьеру, когда он сбежал в Алжир к ее сопернице Зоре. В них есть нотки опустошающего юмора, и они всегда влекли его обратно к ней, в Париж.

В отличие от проституток на тогдашних фото, Мари не прятала лицо. Она изобретала позы и глядела прямо в объектив

Так что я хотела сделать «Клубничку» историей Мари де Ренье – о том, как она из жертвы стала человеком, который сам управляет своей судьбой. И о том, как она открывает власть своего воображения и свою сексуальность через отношения с Пьером Луисом. «Клубничка» – это не байопик о Пьере Луисе. Я очень свободно обращалась с биографиями персонажей, чтобы сосредоточить историю на фотографии и фотосессиях, которые организовывают двое любовников. По сути, это история о том, как она завладевает историей!

В отличие от проституток на тогдашних фото, Мари не прятала лицо. Она изобретала позы и глядела прямо в объектив. Кто отвечал за постановку – она? Или он? Во время фотосессий Мари постепенно превращалась из простого объекта желания в женщину, которая прогрессивно подчиняет эротику собственному женскому взгляду и выступает с Пьером на равных в качестве «режиссера» их романа. Ключевой момент ее бунта – когда она хочет сфотографировать спящего Пьера обнаженным. Дело происходит в Париже в 1895 году. Пьер Луис – денди и поэт на пороге славы. Он и его друг Анри де Ренье оба безумно влюблены в Мари де Эредиа, дерзкую дочь своего учителя. Несмотря на свои чувства к Пьеру, Мари в конце концов выходит замуж на Анри, который находится в более выгодном положении. Глубоко уязвленный Пьер уезжает в Алжир, где встречает колдовскую Зору – местную девушку, с которой он разделяет страсть к эротическим фото. У них завязывается бурный роман.

После движения #MeToo наш следующий шаг – право на собственное, полностью свободное представление о сексе и любви

Спустя год Мари все еще не испытывает особых чувств к своему супругу. Пьер возвращается из Парижа с Зорой. Узнав об этом, Мари спешит увидеться с Пьером и признается ему, что хранила себя для него. Между ними начинается роман и игра в кошки-мышки со множеством участников, полная желания, ревности и фотографий. Они создают себя сами, нарушая устои. Как далеко они зайдут?

Мари была воплощением провокации и фантазии. Она не была типичной девушкой XIX века. Ее смелость, противоречия и талант быть свободной делали из нее весьма современную женщину, а ее любовный опыт резонирует с нашими собственными размышлениями о любви. Настало время женщинам думать о собственных желаниях, а не считаться сексуальными объектами для мужчин. После движения #MeToo и ему подобных, следующий шаг – право на наш собственный эротизм, наше собственное, полностью свободное представление о сексе и любви.

О могуществе фотографий

Луису было непросто видеть в женщинах людей. Дело, конечно же, в тогдашней ментальности. Но еще и в том, что он был страстным коллекционером и в женщинах тоже видел трофеи, которые нужно собирать. Мне было интересно показать, как Мари поставила себя таким образом, что он впервые пережил чувство недостатка любви. Сама Мари понимает, что ее соперница – не Зора, а ее фото, которые так захватили воображение Пьера, что отвлекли от самой девушки.

Пьер Луис был первым парижанином, купившим фотоаппарат Kodak, который позволял самостоятельно проявлять фото. Это ключевой момент, поскольку речь идет об откровенно эротических снимках. «Клубничка» повествует о мире творческих людей: отец Мари – поэт Хосе Мария де Эредиа, ее муж Анри де Ренье – французский поэт-символист, Пьер тоже писал. Изображая этот мир, мне хотелось сделать его максимально визуальным и доступным.

Фотосессии провоцируют много драматических моментов. Внезапные отъезды Пьера и переписка тоже играют свою роль, вплоть до того, что герои иногда пишут друг другу по семь раз на дню. Фото Жана, друга Пьера, которое Мари притворно «забыла» в его холостяцкой берлоге – лишь один из примеров. Это начало эры, в которую мы до сих пор погружены с головой. Необычность их романтических отношений поразительна. Я не хотела снимать фильм о людях, которые просто занимаются любовью, потому что именно фотография – это то, посредством чего они любили друг друга, накаляя страсти до предела. Столетие спустя, глядя на сделанные ими снимки, мы можем исследовать эту тайну, но не разгадать ее. Эту тайну мне и хотелось показать на экране.

О сочетании историзма и современности

Это были относительно счастливые, солнечные времена, Прекрасная эпоха. Но, само собой, «Клубничка» – не историческая реконструкция. Никаких лошадей и повозок! Я стремилась к более стилизованной версии, к некой интерпретации эры. Например, мы создали одну площадку с декоратором Янном Мегаром, где обои – словно мысленный ландшафт героев. Янн увеличил фото Луиса с обоями, на фоне которых модели позировали для знаменитых фото, провел исследование в музее Риксайма и создал обои для фильма. Мы также нашли рулоны с узорами XIX века. Все площадки располагались в 9 округе и на авеню Клебер, практически в подлинных условиях.

Актеры отрастили усы, как современные хипстеры

Мы пытались подчеркнуть современность фильма с помощью диско-шара на Эйфелевой башне и платья от Аззедина Алайя, которое исполнительница роли Зоры надевает в оперу. С дизайнером костюмов Валентином Бретоном Лоисом мы воспроизвели только два реальных костюма Мари – один от ее парижского портного в стиле сафари-платья от Yves Saint Laurent, другой – ее белое одеяние в финале фильма. Одежда Мари отражает не только модные веяния эпохи – такие, как увлечение Японией (Мари носит кимоно), – но и эволюцию ее чувств. Мужчины одевались в черное и белое; Мари же появлялась как цветная бабочка, разбавлявшая их маскулинную палитру старых фото. Но вообще все костюмы – это старая, винтажная одежда, позаимствованная нами, но использованная для максимально современного эффекта. С Вероникой Буату мы предпочли отказаться от громоздких шляп того времени и работать с волосами в стиле ар-нуво: с каркасами, перьями и бижутерией. Актеры-мужчины отрастили усы, как современные хипстеры.

Симон Рока, наш оператор, снимал на две цифровые камеры, чтобы поощрить актерскую импровизацию. Он использовал два старых объектива Leica, 50 и 85 мм. Черно-белые фото он сделал с помощью ретро-фотоаппарата. У нас был ряд изображений, к которым мы хотели сделать отсылки. Некоторые кадры были вдохновлены культом Японии, который процветал во Франции, и картинами художников из группы «Наби». В сцене, где Анри слушает, как Пьер и Мари занимаются любовью, я вставила крупные планы их ног и рук Мари – как раз в японском стиле.

Арно Реботини, который обожает Дебюсси (лучшего друга Пьера Луиса), создал игривый, веселый электронный саундтрек, который очень соответствует нашим юным актерам. Музыка также отражает чувства и меланхолию персонажей.

Об адаптации поэтического языка

Я долго исследовала эту историю. Вместе со сценаристкой Рафаэлль Десплешен мы пришли к тому, как перенести поэзию писем в плоскость диалогов, как перевести ее на наиболее современный и удобоваримый язык. Мы здорово посмеялись над оборотами, которые в своих письмах использовал Луис: «делать киску», «лепесток розы» и тому подобное.

Что касается визуального письма, то я научилась ему у Жерара Браша, сценариста, который написал «Отвращение» и «Бал вампиров» Романа Полански. Фильм должен был отразить порывы Луиса. Как режиссер, я так же очарована фотографией, как и он.

О работе с самыми именитыми молодыми актерами Франции

Сексуальная откровенность – это то, что мне хотелось показать в фильме. Для Пьера и Мари эта первая любовь довольно загадочна. Они никогда не забудут силу своей страсти. Процесс кастинга был весьма длительным. (В результате главные роли сыграли двое лауреатор премии «Сезар» в категории «Самый многообещающий актер» – Нильс Шнайдер и Камелия Джордана, – и двое номинантов в этой же категории, Ноэми Мерлан и Бенжамен Лаверн – Ред.)

Я выбрала Ноэми Мерлан после того, как сняла с ней модельную фотосессию на студии. Она способна показать и невинную девушку, и развратную женщину, она знает, как играть своим телом. Но ее нагота провоцирует реакцию, которая не связана с сексуальностью или любопытством, а ее позирование – это не эксгибиционизм.

Аналогичную съемку я провела с Нильсом Шнайдером. Он очень щедрый актер, который выбирает сложных героев, поначалу априори неприятных, и придает им человечность и глубину. Ненасытного Луиса просто обязан был сыграть именно Нильс с его дьявольской привлекательностью. Он позволяет нам проникнуться героем и не судить его по современным меркам.

Во время сцены между Камелией Джорданой и тремя мужчинами мы советовали ей сыграть так, словно она Рианна или Бейонсе – с афроамериканской женской силой. Камелия передала падение своей героини от иконы до ничтожества с огромной силой эмоций.

Бенжамен Лаверн играет обманутого мужа, и это, несомненно, самая неблагодарная роль, но он превращает своего персонажа в главного влюбленного в этом фильме – в мужчину, который любит Мари наперекор всему. Очень трогательный момент – когда она говорит, что хочет стать писательницей, и спрашивает его, будет ли он читать написанное ею.

Фото: Curiosa Films, Memento Films International, Memento Films Distribution