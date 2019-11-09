Интересные факты о создании и героях сериала «Мир в огне»

Сюжет

Варшава. Лето 1939 года. Гарри (Джона Хауер-Кинг) работает переводчиком в посольстве Великобритании в Польше, где он влюбляется в юную официантку Касю (Зофья Вихлач). Когда немецкие танки въезжают в Варшаву, Гарри понимает, что должен во что бы то ни стало спасти Касю.

В это время в Манчестере Гарри ждет его богатая амбициозная мать Робина (Лесли Мэнвилл), а также невеста Лоис (Джулия Браун). Днем Лоис работает на фабрике, а вечерами поет джаз в клубах. Она живет со своим травмированным опытом Первой мировой войны пацифистом-отцом Дугласом (Шон Бин) и разгильдяем братом Томом (Юэн Митчелл). Сможет ли Дуглас смириться с выбором детей пойти на фронт? Ведь Том решил отправиться матросом во флот, а Лоис – певицей в военный развлекательный корпус. И как возникнет необычный роман между Дугласом и снобкой Робиной?

В Берлине бесстрашная американская журналистка Нэнси (Хелен Хант) пытается рассказывать правду о нацистской Германии всему миру и параллельно старается помочь немецкой супружеской паре спасти их страдающую эпилепсией дочь от клиники смерти.

В Париже племянник Нэнси, Вебстер (Брайан Дж. Смит), работает врачом. Там он влюбляется в темнокожего джазового музыканта Альберта (Паркер Сойерс) и потому отказывается покинуть город. Смогут ли они выжить в оккупированной немцами Франции?

Как задумывался сериал

«Мир в огне» − это драма о Второй мировой войне, рассказанная с многонациональной точки зрения. Ранее британские фильмы о Второй мировой в основном говорили о роли Соединенного Королевства и союзных сил в этом конфликте. Создатель и сценарист сериала Питер Баукер решил подойти к этой истории более широко. Он рассказывает, что хотел написать драму, в которой польская семья и французская семья столь же важны, как и британская. Он хотел рассказать истории, которые раньше никто не видел. Каково было быть сенегальским солдатом, который оказался в Дюнкерке? Каково было быть геем в Париже, в который ты бежал, чтобы просто быть собой, а тут в него вторглись нацисты? Каково это было иметь двух детей и быть отказником от армии по соображениям совести? Каково было быть обычной аполитичной немецкой семьей, которая просто надеялась, что нацизм – это временный этап? Каково это бояться за жизнь своего ребенка в нацистской Германии, потому что он болен? И что такое стать беженцем?

Прототипы героев.

Образы многих героев сериала вдохновлены реальными людьми. Одна из главных героинь – девушка из рабочего класса Лоис – поет по вечерам джаз в Манчестерских клубах в дуэте с темнокожей певицей Конни. Их прообразами послужили бабушка сценариста Питера Баукера и его тетя Анна, у которой были афро-карибские корни. Они пели в дуете под названием «Two Shades» в Манчестере 30-х годов. Во время войны женщины работали в развлекательном корпусе, который организовывал представления для британских военнослужащих, и пользовались огромным успехом, потому что многие артисты уехали за границу. «Я создал персонажей Лоис и Конни, чтобы почтить их память», – говорит сценарист.

Образ журналистки Нэнси, которую сыграла Хелен Хант, основан на нескольких репортерах времен Второй мировой войны. Одной из них была 29-летняя английская журналистка по имени Клэр Холлингворт, поведавшая миру о начале войны. Она случайно увидела сосредоточение танков на немецко-польской границе и написала об этом в газетах. Нэнси − представительница профессии, которая в 30-40-е годы была уделом мужчин. Она обладает сильным характером, необходимым, чтобы каждый день ломать стереотипы. Нэнси – единственная из женщин-героинь сериала носит брюки, что было вообще не характерно для того времени. Ее экранный образ был вдохновлен американской актрисой Кэтрин Хепберн.

Выбор актеров

С особой тщательностью создатели сериала подошли к выбору актеров. Из старой проверенной гвардии они пригласили обладательницу Оскара Хелен Хант («Лучше не бывает», «Изгой»), номинантку на Оскар Лэсли Мэнвилл («Призрачная нить», сериал «Куртизанки») и народного любимца Шона Бина (трилогия «Властелин колец», сериал «Игра престолов»). Однако на роли остальных персонажей было решено пригласить молодых актеров. Был соблазн взять более известных и опытных исполнителей, однако среди людей, оказавшихся на фронте во Вторую мировую, было много молодежи. Это были семнадцати-двадцатилетние парни и девчонки, и именно такие актеры и были нужны на их роли. Кроме того, события происходят в разных странах и было решено, что поляков здесь будут играть поляки, немцев – немцы, а американцев – американские актеры. На экране все они говорят на своих языках.

На роль Гарри выбрали молодого британо-американского актера Джона Хауер-Кинга («Путь домой»), на роль Каси – совсем юную польку Зофью Вихлач («След зверя»). Тяжелей всего было найти актрису на роль Лоис, которая является душей истории, происходящей в Манчестере. В результате долгих поисков роль получила Джулия Браун, которая поразила всех своей искренностью и жизнерадостностью.

Костюмы и грим

Съемки одновременно проходили в Манчестере, Праге, Дюнкерке и других местах. Для создания образов героев было задействовано до 300 гримеров. Костюмы для массовки, играющей гражданских, взяли со склада киностудии «Баррандов» в Праге. Солдатскую униформу доставили из Польши и Бельгии.

Художники по костюмам и гриму стремились передать дух эпохи, но при этом создать для героев такие образы, чтобы они были близки и понятны современным зрителем. В результате в фильме нет сложных причесок и париков, а также многослойных костюмов. Актеры одеты в одежду в стиле 40-х годов, но при этом выглядят естественно и стильно, как будто это обычные живые люди, которых легко можно было встретить на улице по дороге в магазин.

Исторические события

Еще одной особенностью сериала является его масштаб. Первый сезон рассказывает о первом годе войны с 1939 по 1940. Все эпизоды разделены на ключевые события. Первый посвящен вторжению немцев в Варшаву, второй – падению Варшавы, третий – битве у Ла-Платы, крупному морскому сражению в Уругвае. Четвертый эпизод показывает Бельгийскую операцию, пятый – битву при Дюнкерке, шестой – захват Парижа, а седьмой – битву за Британию. Каждый из них похож на отдельный фильм.

Воссоздание исторических локаций

Одной из самых сложных задач для съемочной команды было создать четыре разных мира, с разными цветовыми гаммами и разной атмосферой. Вначале планировали снимать в Берлине, хотя от довоенного города там мало что осталось. Потом в Варшаве. Но в конце концов они остановили свой выбор на Праге – центрально-европейском городе, разнообразная архитектура которого сочетает в себе элементы многих других главных европейских городов.

В Праге снимали события, происходящие в Берлине, Париже и Варшаве. Команде повезло найти здесь здание 19 века в стиле викторианской готики. Оно и стало американским госпиталем в Париже, который сыграл важную роль во время войны. Подвал одного из старинных особняков чешской столицы послужил декорациями для парижского джазового клуба.

Довоенную Варшаву снимали в Пардубице, городе в 100 км от Праги с замечательной рыночной площадью, которая смогла создать образ модной, яркой и красивой польской столицы в 1939 году. Здесь построили декорации кафе «Черная кошка», в котором работает официанткой Кася. Такое уютное классическое кафе в стиле 19 века, каких было много в Брюсселе, Париже и Варшаве.

Съемки также проходили в месте под названием Терезин в Чехии, бывшем когда-то наполеоновским военным лагерем, который нацисты перепрофилировали в концентрационный лагерь. Туда отправляли и держали еврейское население Праги. Это место стало декорацией для концентрационного лагеря в Сен-Дени, который был расположен в швейцарских казармах на окраине Парижа.

В фокусе человек

Создатели сериала говорят, что хотели рассказать не о людях наверху, которые принимают решения, а о тех, на кого эти решения оказали глубокое влияние. Фактически у каждого из съемочной команды есть личная семейная история, связанная со Второй мировой войной. Эти события пережили их бабушки и дедушки, они повлияли на их отцов и матерей. И теперь этим сериалом они хотят сделать их истории близкими и понятными для нового поколения, чтобы они узнали об этих событиях не со страниц учебников, и не из семейных легенд, а прожили их вместе с молодыми и яркими героями «Мира в огне».

Сериал «Мир в огне» можно посмотреть на канале Epic Drama.

Фото: BBC