🐲 HBO назвал дату выхода фильма «Игра престолов: последний дозор»

Об этом сообщает Deadline.
Фильм о создании сериала сняла режиссер Жани Финли, но она называет его не «просто фильмом». По ее словам, это забавная, душераздирающая история, рассказывающая о прощании с миром, который создавался с таким трепетом и любовью к нему. Также HBO описали его как путешествие по «траншеям» продакшена, следование за командой и актерами в экстремальных условиях съемки.
Можно уже добавлять фильм в свой список «что посмотреть», ведь HBO умеют интересно и подробно рассказать о создании сериала. Перед седьмым сезоном «Игры престолов» они выпустили making of видео, в котором показали, как воскресили Джона Сноу, сняли оригинальную дуэль на мечах и поставили масштабную Битву бастардов.
Восьмой сезон «Игры престолов» стартует 15 апреля. HBO опубликовали интригующий трейлер к сериалу.
Фото: HBO