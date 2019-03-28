🐲 HBO назвал дату выхода фильма «Игра престолов: последний дозор»
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🐲 HBO назвал дату выхода фильма «Игра престолов: последний дозор»

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 32
Главная Кино 🐲 HBO назвал дату выхода фильма «Игра престолов: последний дозор»

Документальный фильм «Игра престолов: последний дозор» выйдет на HBO 26 мая, спустя неделю после показа последнего эпизода сериала.

Об этом сообщает Deadline.

Фильм о создании сериала сняла режиссер Жани Финли, но она называет его не «просто фильмом». По ее словам, это забавная, душераздирающая история, рассказывающая о прощании с миром, который создавался с таким трепетом и любовью к нему. Также HBO описали его как путешествие по «траншеям» продакшена, следование за командой и актерами в экстремальных условиях съемки.

Можно уже добавлять фильм в свой список «что посмотреть», ведь HBO умеют интересно и подробно рассказать о создании сериала. Перед седьмым сезоном «Игры престолов» они выпустили making of видео, в котором показали, как воскресили Джона Сноу, сняли оригинальную дуэль на мечах и поставили масштабную Битву бастардов.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартует 15 апреля. HBO опубликовали интригующий трейлер к сериалу.

Фото: HBO

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