КиноНовости

Госкино прокомментировало скандал вокруг мультика «Кузюка» за 12 млн грн

от Telekritika
От Telekritika 405
Главная Кино Госкино прокомментировало скандал вокруг мультика «Кузюка» за 12 млн грн

Проект выиграл питчинг Минкультуры.

По сообщению Госкино, 12 марта на YouTube-канале Анатолия Шария вышел сюжет о создании анимационного сериала «Кузюка», который дезинформирует зрителя и представляет деятельность Госкино в негативном контексте.

Государственное агентство Украины по вопросам кино подчеркивает, что не имеет никаких заключенных контрактов с упомянутым проектом анимационного сериала. Проект был одним из победителей конкурса кинопроектов Министерства культуры Украины и создается при его поддержке, а не при поддержке Госкино.

Орган также отметил, что YouTube-канал «Кузюка» с кукольными игрушками, который показывал Шарий — это личная инициатива авторов сценария, который создан, наполняется и поддерживается ими за свой счет. Сам анимационный сериал «Кузюка» производства UM-group сейчас находится в производстве. Срок завершения проекта — май 2020 года.

Напомним, ранее на YouTube появились первые эпизоды 24-серийного мультфильма для детей «Кузюка», главным героем которого стала мягкая игрушка. Одноименный мультсериал патриотического направления выиграл питчинг Минкультуры и получил финансирование в 12,8 млн грн в 2018 году.

Фото: YouTube-канал «Кузюка»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Украина» покажет премьеру сериала «Кришталева мрія»

28.02.2020

Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета...

17.02.2020

Правительство назначило временного министра культуры

10.03.2020

Джека Дорси могут сместить с поста CEO Twitter

02.03.2020

Президент и медиагруппы договорились о запуске незакодированных спутниковых...

28.02.2020

Во время карантина канал «Київ» будет транслировать уроки...

13.03.2020

В ИМИ рассказали, как уменьшить эмоциональность новостей про...

03.03.2020

Ты спишь – Dormeo платит! Как заработать 15...

21.02.2020

Канал «Украина» покажет запрещенный российский фильм, который представил...

17.02.2020

Предвыборный штаб Трампа обвинил журналистов The New York...

27.02.2020