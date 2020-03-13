Госкино прокомментировало скандал вокруг мультика «Кузюка» за 12 млн грн

По сообщению Госкино, 12 марта на YouTube-канале Анатолия Шария вышел сюжет о создании анимационного сериала «Кузюка», который дезинформирует зрителя и представляет деятельность Госкино в негативном контексте.

Государственное агентство Украины по вопросам кино подчеркивает, что не имеет никаких заключенных контрактов с упомянутым проектом анимационного сериала. Проект был одним из победителей конкурса кинопроектов Министерства культуры Украины и создается при его поддержке, а не при поддержке Госкино.

Орган также отметил, что YouTube-канал «Кузюка» с кукольными игрушками, который показывал Шарий — это личная инициатива авторов сценария, который создан, наполняется и поддерживается ими за свой счет. Сам анимационный сериал «Кузюка» производства UM-group сейчас находится в производстве. Срок завершения проекта — май 2020 года.

Напомним, ранее на YouTube появились первые эпизоды 24-серийного мультфильма для детей «Кузюка», главным героем которого стала мягкая игрушка. Одноименный мультсериал патриотического направления выиграл питчинг Минкультуры и получил финансирование в 12,8 млн грн в 2018 году.

Фото: YouTube-канал «Кузюка»

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