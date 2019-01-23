📺 Где смотреть новый сериал со звездами «Телохранителя» и «Игры престолов»

Обладательница множества премий, британская актриса Рут Уилсон («Любовники», «Лютер») возглавит актерский состав мини-сериала «Миссис Уилсон» − новой оригинальной драмы, основанной на жизни ее бабушки.

Компанию ей составят известные актеры Иэн Глен («Игра престолов», «Вкусная жизнь»), Кили Хоуз («Телохранитель», «Прах к праху»), Анупам Кхер («Мой парень – псих», «Мальчик с пучком на голове») и Фиона Шоу («Гарри Поттер», «Настоящая кровь»).

Сценаристом трехсерийной драмы выступила Анна Саймон («Индийское лето»). Режиссировал картину Ричард Лэкстон («Мама», «Он и она»), а продюсированием занималась Джеки Ларкин («Страйк», «Дни Стеллы»). Исполнительными продюсерами являются Рут Уилсон, Рут Кенли-Леттс («Случайная вакансия», «Страйк»), Нил Блэр («Страйк», «Фантастические твари и где они обитают»), Люси Ричер и Ребекка Итон.

«Я так взволнована тем, что смогу перенести на телеэкраны удивительную жизнь моих бабушки и дедушки. Это очень трогательная история», − прокомментировала Рут Уилсон свою роль в новом сериале. Сериал «Миссис Уилсон» снят по мотивам мемуаров бабушки Уилсон и основан на запутанной истории ее семьи.

Действие сериала происходит в Лондоне в 1940-1960-е годы. Телешоу прослеживает историю Элисон Уилсон (Рут Уилсон). Она думает, что счастлива в браке. Но когда умирает ее муж, на пороге дома появляется женщина, утверждающая, что именно она является настоящей миссис Уилсон. Элисон полна решимости доказать, что ее брак законен и Алек (Иэн Глен) действительно любил ее, но вместо этого все глубже вовлекается в мир волнующих тайн.

Александр Уилсон был писателем, шпионом и сотрудником разведки во время Первой мировой войны. После ее окончания он переехал в Индию, где занялся преподаванием английской литературы и начал писать шпионские романы. В 1930 годах его романы пользовались большим успехом, рецензии на них печатались в таких изданиях, как «Телеграф», «Обзервер» и «Таймс литерери сапплмент». Он умер в 1963 году.

Премьера «Миссис Уилсон» состоится на канале Epic Drama 28 января в 22:00

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Фото: ©WP Films Ltd. — Photographer: Steffan Hill