Французские драмы и Николас Спаркс: топ фильмов для просмотра 14 февраля

Любовь без пересадок

Год: 2013

В ролях: Людивин Санье, Николя Бедос, Лила Салет, Джонатан Коэн.

Антуан – адвокат, живущий в Нью-Йорке. На обратном пути во Францию на последний этап собеседования Антуан обнаруживает, что сидит рядом со своей бывшей девушкой Жюли, с которой пережил не очень приятное расставание. За семь часов полета им придется поговорить друг с другом и вспомнить все ссоры и обиды. Однако в их совместной жизни было и много приятных моментов…

Дождливый день в Нью-Йорке

Год: 2019

В ролях: Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Эль Фэннинг, Джуд Лоу, Ребекка Холл.

Романтическая история в лучших традициях Вуди Аллена. Фильм расскажет о молодой паре – Гэтсби и Эшли. Они приезжают в дождливый Нью-Йорк на выходные, чтобы провести время вместе. Однако сначала Эшли должна взять интервью у известного режиссера, которое затягивается на неопределенное время…

Он и она

Год: 2017

В ролях: Николя Бедос, Дория Тилье, Дени Подалидес, Антуан Гуи.

Более 45 лет Сара и Виктор были вместе. И вот Виктора, популярного писателя, не стало. Как им удалось быть вместе так долго? И кто на самом деле Сара, эта загадочная женщина, которая всегда была в тени своего мужа? История одной семьи, большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

Мой парень из будущего

Год: 2013

В ролях: Рейчел МакАдамс, Доналл Глисон, Билл Найи.

В 21 год Тим обнаруживает, что он может путешествовать во времени и изменить то, что происходит и произошло в его собственной жизни, но изменять ход истории ему не под силу. Естественно, Тим воспользовался подобной возможностью, после того как повстречал девушку своей мечты и провел с ней крайне неудачное первое свидание.

Я ─ начало

Год: 2014

В ролях: Майкл Питт, Брит Марлинг, Астрид Берже-Фрисби, Стивен Ян, Арчи Панджаби.

Ян Грей ─ эксперт в области молекулярной биологии, специализирующийся на человеческих глазах. Однажды он знакомится с девушкой Софи, в которую тут же влюбляется. Им даже не мешает то, что у них разные взгляды на жизнь. Софи довольно религиозна и верит в реинкарнацию и Бога, в то время как Ян ─ прагматичный ученый. Однако то, что произойдет с этой парой потом, никто не мог предсказать.

Как сумасшедший

Год: 2011

В ролях: Антон Ельчин, Фелисити Джонс, Дженнифер Лоуренс, Чарли Бьюли, Алекс Кингстон.

Независимый фильм «Как сумасшедший» рассказывает об истории любви двух студентов: Анны и Джейкоба. Анна приехала в США по обмену из Лондона, а Джейкоб живет в США и учится на дизайнера мебели. Молодые люди встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Но все не могло быть идеально так долго: Анне необходимо возвращаться домой, но девушка решает забыть обо всем и остаться с Джейкобом, чтобы провести с ним все лето. В итоге Анна совершенно забывает о визе и ее депортируют в Великобританию.

Лучшее во мне

Год: 2014

В ролях: Мишель Монахэн, Джеймс Марсден, Люк Брейси, Лиана Либерато, Джералд МакРэйни, Кэролайн Гудолл.

Лента является экранизацией одного из романов писателя Николаса Спаркса, известного по книгам «Дневник памяти», «Спеши любить», «Дорогой Джон» и другими.

«Лучшее во мне» – это история о старшеклассниках Аманде и Доусоне, которые полностью погружены в свою любовь. Но, закончив школу, они решили поступать в разные учебные заведения, и позднее судьба разлучает их на долгие годы. И вот спустя 21 год им суждено было встретиться и понять, что чувства еще не угасли…

Дыши ради нас

Год: 2017

В ролях: Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Дэвид Батлер, Бен Ллойд-Хьюз, Миранда Рэйсон.

В центре сюжета – история Робина Кавендиша, который влюбляется в малознакомую девушку. Чувство оказывается взаимным и они венчаются. Но вскоре случается страшное – Робин заболевает полиомиелитом. Отныне он парализован от шеи и до пальцев ног и не видит смысла в дальнейшем существовании, ведь он даже дышать самостоятельно не может.

С любовью, Рози

Год: 2014

В ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Джэми Уинстон, Сьюки Уотерхаус, Тэмзин Эджертон, Джэми Бимиш.

Фильм «С любовью, Рози» является экранизацией романа известной писательницы Сесилии Ахерн. По сюжету главные герои Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они настолько близки, что знают друг о друге практически все, вплоть до мелочей. Однако их планы – поехать учится вместе, срываются: Рози после выпускного узнает, что забеременела. После этого друзья стараются поддерживать связь долгие годы, но им предстоит разобраться в себе и решить, чего они хотят от дальнейшей жизни.

Она

Год: 2013

В ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, Оливия Уайлд, Мэтт Летчер, Кристен Уиг.

В недалеком будущем писатель Теодор переживает тяжелый процесс развода, так как все еще имеет чувства к бывшей жене Кэтрин. Пытаясь абстрагироваться от окружающих, Теодор покупает операционную систему с искусственным интеллектом – Саманту, призванную исполнять любое желание пользователя. Находясь под впечатлением от покупки, Теодор замечает, что между ним и компьютерной программой возник роман.

Одержимость

Год: 2004

В ролях: Джош Хартнетт, Роуз Бирн, Мэттью Лиллард, Дайан Крюгер, Кристофер Казинс, Джессика Паре, Власта Врана.

Накануне важной деловой поездки молодой преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад и которую он до сих пор любит. Мэтью решает проследить за ней, чтобы понять, что произошло. Позднее он понимает, что он ввязался в интригу, где каждая деталь и его поступки были уже давно продуманы наперед кое-кем другим.

Мой парень ─ псих

Год: 2012

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Джеки Уивер, Крис Такер.

Лента является экранизацией романа Меттью Квика «Сборник лучиков надежды». По сюжету бывший школьный учитель Пэт после 8 месяцев в психиатрической больнице возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды.

Дневник памяти

Год: 2004

В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс, Джеймс Марсден, Джина Роулендс, Джеймс Гарднер.

Вряд ли хоть один праздник, посвященный любви, обойдется без вечной классики ─ «Дневника памяти». Картина рассказывает историю Ноя и Элли, которые полюбили друг друга несмотря на то, что принадлежат в разным социальным слоям. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. Однако спустя 7 лет, когда все уже казалось бы потеряно, они встречаются вновь.

Фото: Unsplash

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