Фильмы, которые мы не увидим: пост-ядерный мессия и байопик о Лесе Украинке

Около месяца украинские кинематографисты и продюсеры засыпали с мыслью, что их проект может не получить поддержку государства, на которую они рассчитывали после победы на питчинге. Все из-за решения нового министра культуры пересмотреть список победителей, чтобы вписаться в годовой бюджет. По словам Владимира Бородянского, на последнем конкурсе Госкино экспертная комиссия раздала деньги на три года вперед. 10 октября Совет по государственной поддержке кинематографии выполнил просьбу министра, оставив за бортом интересные проекты украинских дебютантов и важные фильмы совместного производства.

«Телекритика» представляет список некоторых картин, лишившихся финансовой поддержки от государства. Знакомьтесь с первой частью.

«Праздник Хризантем»

Научно-фантастическая драма

Режиссер: Семен Мозговой

Бюджет: 10 600 997 грн

Господдержка: 10 600 997 грн

Сюжет: девушка-врач лечит пожилую женщину, загадочно уцелевшую после ядерного взрыва. Неведомая сила помогла старушке выжить, но напрочь стерла ее память и личность. Девушка по крупицам восстанавливает воспоминания пациентки, но их тяжесть может стать неподъемной для последней.

Врач оказывается в центре конфликта между государством, которое желает узнать тайну старушки, и людьми, верующими в пришествие нового «мессии».

Появлению полнометражной версии предшествовала короткометражка, которой экспертам международных кинофестивалей оказалось недостаточно. На 17-минутный фильм в 2016 году Госкино выделило около 900 тыс. грн, расширенная версия должна длиться 80 минут, а на ее создание необходимо 11 млн госсредств.

На питчинге были показаны несколько сцен с участием Анастасии Шевченко, Дмитрия Ярошенко и др. Презентация проекта запомнилась черно-белой светотенью, преобладающей в визуальном решении фильма. Зарубежные критики отметили, что «Праздник Хризантем» пытается установить связь с восточноевропейской культурой научной фантастики.

«Леся»

Биографическая драма

Режиссер: Нана Джанелидзе

Бюджет: 69 215 973 грн

Господдержка: 55 348 636 грн

Сюжет: байопик расскажет о трех периодах из жизни Леси Украинки. История затронет детство и юность будущей поэтессы, смерть ее возлюбленного Сергея Мержинского, важное знакомство с Ольгой Кобылянской и последние годы ее жизни, в которые Украинка создала самые выдающиеся произведения.

За биографию поэтессы совместно с грузинскими коллегами взялись директор ОМКФ Юлия Синкевич и продюсер Мария Москаленко. Режиссерское кресло заняла грузинка Нана Джанелидзе, а важная часть истории происходила бы в Грузии, где Леся Украинка лечилась от туберкулеза. Проект разрабатывали и питчили около трех лет и планировали выпустить к 150-летию со дня рождения поэтессы в 2021 году.

В своей публикации на Facebook Юлия Синькевич назвала решение Совета «фиаско культурной дипломатии», так как фильму об украинской поэтессе с грузинкой-режиссером предпочли ко-продукционные проекты украинских авторов.

«Ты – космос»

Научно-фантастический ромком

Режиссер: Павел Остриков

Бюджет: 64 035 886

Господдержка: 30 700 864

Сюжет: Андрей считал себя единственным человеком, выжившим после взрыва Земли. Он перевозил ядерные отходы с планеты к отдаленным частям космоса и, будучи в рейсе, пережил катастрофу. Но Андрей оказывается неправ: на связь выходит француженка Катрин. Теперь его цель – добраться до нее, несмотря на огромное расстояние между ними.

Павел Остриков поднабрал наград на украинских фестивалях за свои комедийные короткометражки «Голден лав», «Выпуск 97’» и «Миа Донна», а также был отмечен на кинофестивале в Локарно. Теперь, в сотрудничестве с продюсером Владимиром Яценко («Домой», «Атлантида»), Остриков собирался снять амбициозный полный метр о последней любви в далеком космосе.

Крупный ко-продукционный проект рассчитывал на существенную помощь от государства. До победы на питчинге «Ты – космос» находился на активном этапе пре-продакшена, создатели вели переговоры с бельгийскими партнерами. К работе планировалось подключить франкоязычную звезду класса А (в «дрим-касте» перечислены Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Марина Вакт). Дизайн космического корабля, который разрабатывали создатели, основывался на образцах украинского «космопрома», а в качестве вдохновителей фильма назывались «Луна 2112», «Марсианин» и «Она». Подробнее об отложенном проекте можно узнать в нашем интервью с режиссером Павлом Остриковым.

«Антропоцен»

Экологический триллер

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

Бюджет: 116 000 000

Господдержка: 58 000 000

Сюжет: создатели называют фильм «космической одиссеей» двух дозиметристов в Зоне отчуждения.

Главный аргумент главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, в связи с которым подали законопроект №1058 о кэш-рибейтах, – мини-сериал «Чернобыль» снимали не у нас. Но у нас давно готовят другую картину о Зоне отчуждения. Мирослав Слабошпицкий уже обращался в своем творчестве к этой теме и теперь почти получил госфинансирование на полнометражный проект «Антропоцен».

В 2015 было объявлено о создании фильма «Люксембург» в сотрудничестве с четырьмя странами: Францией, Норвегией, Нидерландами и Германией. Лента украинского режиссера была основана на короткометражке «Ядерные отходы», которая взяла «Серебряного леопарда» в Локарно. Спустя годы путешествий из рук в руки «Люксембург» так и не был снят.

«Антропоцен» — это новый проект о Чернобыльской зоне отчуждения. На питчинге был показан тизер фильма. У продюсеров картины весьма амбициозные планы: пригласить на главную роль мировую звезду класса А, свозить фильм в Канны и получить номинацию на Оскар.

Продолжение списка читайте во второй части.

Фото для обложки: Мейнстрим Пикчерз

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