Джесси освобожденный – рецензия на «Во все тяжкие: El Camino»

У создателей успешных сериалов всегда возникает мощный соблазн подольше погреться в лучах славы и зрительского обожания. Часто это оборачивается безбожным растягиванием сюжетных линий, запредельным количество филлеров, а то и подменой развития истории постоянными выяснениями отношений между персонажами. В результате вчерашний ТВ-хит превращается в пародию на самого себя. Ярких примеров подобного хоть отбавляй: «Побег», Lost, «Карточный домик», «Сверхъестественное» и «Ходячие мертвецы» – это только из самого свежего.

Команда «Во все тяжкие» оказалась в немногочисленной когорте тех, кто таки сумел устоять перед искушением и закруглился на мажорной ноте. Пятый сезон порадовал зрителей лихо закрученной драмой и зубодробительными разворотами сюжета: последние четыре эпизода по-прежнему имеют среднюю оценку под 10 баллов на IMDB. Концовка, хоть и не обошлась без элементов открытого финала, аккуратно подводила черту под основными сюжетными арками и была полностью самодостаточной.

Поэтому официальные новости о съемках полнометражного продолжения Breaking Bad в прошлом году порядком обескураживали. Действительно ли Винсу Гиллигану было что добавить к уже сказанному или он просто захотел тряхнуть стариной и вернуться к самому успешному проекту в карьере? Ответом на первый вопрос будет – скорее нет, чем да.

«Эль Камино» подхватывает историю ровно на том месте, где она закончилась в сериале. Джесси Пинкмен благополучно покидает лабораторию Арийского братства на автомобиле. Эйфория от новообретенной свободы быстро улетучивается: в погоню за бывшим напарником Уолтера Уайта пускаются все полицейские штата. Собственно, побег героя от цепких лап правосудия и становится лейтмотивом картины.

По форме и содержанию «Эль Камино» никак не тянет на полноценный полнометражный фильм. Это, скорее, семнадцатая и восемнадцатая серия пятого сезона, которые объединены в одну. Усугубляет это чувство предельно простой и квестовый сценарий, напрочь лишенный изысков. Единственное серьезное отличие от сериала – повествование всецело посвящено злоключениям Пинкмана, без отвлечения на других персонажей и сюжетные ветки.

Фирменный стиль Breaking Bad на месте: необычные ракурсы камеры, отличный саундтрек, таймлапсы, общие планы а-ля вестерн, качественная драматургия, грамотное нагнетание саспенса. Герой регулярно вляпывается в трудные ситуации и придумывает не совсем ординарные способы выхода из них. Хотя ничего уровня использования гремучей ртути в качестве гранаты или радиоуправляемого пулемета в багажнике, по понятным причинам, нет. Из серьезных визуальных отличий – общая цветовая гамма сместилась в сторону более холодных тонов. Хотя тут, возможно, сыграл отказ от съемки на пленку в пользу цифры.

Ахиллесовой пятой «Эль Камино» стали флэшбеки. По большей части они посвящены пребыванию Джесси в плену арийского братства и попросту не работают. Зрители «Во все тяжкие» и так прекрасно знают, что там ему было несладко. Также они прекрасно осведомлены, что Тодд – хладнокровный психопат, абсолютно не ценящий человеческую жизнь. Экскурсы в прошлое ничего не дополняют – образы не особенно интересны сами по себе. Они балласт, необходимый для растягивания хронометража и маскировки простоватого (по меркам ВВ) нарратива.

Меньшая часть флэшбеков – концентрированный фансервис в чистом виде, которого в фильме навалом. Причем часть отсылок зарыта так глубоко, что они могут пройти мимо тех, кто не пересматривал недавно сериал.

«Эль Камино» – странный эпилог. Он не дает четких ответов насчет дальнейшей судьбе героя Аарона Пола, но и назвать его заготовкой под потенциальный сериал-наследник Breaking Bad тоже нельзя. Он сродни рождественским спецвыпускам для британских сериалов или недавним мини-сиквелам «Секретных материалов» и «24 часов». То есть вещь, придуманная и снятая для того, чтобы порадовать фанатов. Стоит ли ее смотреть? Пожалуй, да. Это хорошая возможность вернутся во вселенную криминального Альбукерке, тем более что в этом году зрители остались без нового сезона «Лучше звоните Солу». Остается только надеяться, что Винс Гиллиган так и оставит это разовым предложением.

Фото: Netflix

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