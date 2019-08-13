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Дженнифер Энистон желает доброго утра: тизер сериала Apple

от Telekritika
От Telekritika 655
Главная Кино Дженнифер Энистон желает доброго утра: тизер сериала Apple

Весной Apple презентовали общий шоурил своих первых сериалов для стриминга Apple TV+, в котором оказался и The Morning Show с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. Он рассказывает о телеведущих утреннего шоу.

Первый тизер-трейлер The Morning Show не слишком информативен и состоит из интерьеров студии, а также закадровых голосов главных героев. Они перебивают друг друга в попытке рассказать, какая миссия у телеведущего утренних новостей. Собственно, на этом и будет построен сериал. Он с другой стороны взглянет на работу людей, которые каждое утро помогают стране просыпаться, превращая это в ежедневный ритуал.

Идея сериала полностью принадлежит продюсеру Майклу Элленбергу, который черпал вдохновение в книге корреспондента CNN Брайана Стелтера Top of the Morning, где рассказывалось о соперничестве между двумя утренними шоу: NBC Today и ABC «Доброе утро, Америка».

Главные роли воплотят Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Также в сериале сыграют Гугу Мбата-Роу, Билли Крадап и Марк Дюпласс. Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом. The Morning Show планируют выпустить осенью 2019 года, исключительно на Apple TV Plus.

В марте Apple рассказали, какие сериалы и шоу готовят для будущего потокового сервиса Apple TV Plus.

Фото: Apple

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